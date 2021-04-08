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Появились "апокалиптические" фото и видео из метро Киева в локдаун

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 13:02
Появились "апокалиптические" фото и видео из метро Киева в локдаун Коллаж РБК-Украина: Метро Киева пустует из-за локдауна
Автор: Светлана Мащенко

Метро Киева из-за локдауна совершенно опустело, из-за чего даже были внесены изменения в график работы подземки. Метрополитен уже в первый день ужесточения карантина, 5 апреля, был пустым. Но сегодня, 8-го числа, людей стало еще меньше.

Читайте и смотрите ниже в нашем материале "апокалиптические" фото и видео из сегодняшней подземки.

По словам нашего корреспондента, на четвертый день локдауна в Киевском метрополитене людей стало еще меньше.

На фото и видео ниже - станция метро "Выставочный центр". Как видно, платформы совершенно пустые.

Появились &quot;апокалиптические&quot; фото и видео из метро Киева в локдаун

Как видим из кадров, сделанных в вагоне поезда, метрополитеном пользуется крайне мало пассажиров.

Не густо из желающих проехаться "подземкой" и на переходе со станции метро "Площадь Льва Толстого" на станцию "Дворец спорта".

А вот, собственно, и сама станция метро "Дворец спорта".

Напомним, что локдаун в Киеве был введен с 5 апреля и предварительно будет действовать до 16-го. Закрытие метро стало одним из главных ограничений. Пассажиров туда пускают лишь по специальным пропускам при предъявлении служебного удостоверения. Пользоваться метрополитеном могут лишь сотрудники критической инфраструктуры.

Тем временем, столицу каждое утро и вечер сковывают пробки, а такси "крутят" цену на проезд.

Ранее мы писали, что метро Киева вносит важные изменения из-за локдауна в столице.

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