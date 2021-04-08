Появились "апокалиптические" фото и видео из метро Киева в локдаун
Метро Киева из-за локдауна совершенно опустело, из-за чего даже были внесены изменения в график работы подземки. Метрополитен уже в первый день ужесточения карантина, 5 апреля, был пустым. Но сегодня, 8-го числа, людей стало еще меньше.
Читайте и смотрите ниже в нашем материале "апокалиптические" фото и видео из сегодняшней подземки.
По словам нашего корреспондента, на четвертый день локдауна в Киевском метрополитене людей стало еще меньше.
На фото и видео ниже - станция метро "Выставочный центр". Как видно, платформы совершенно пустые.
Как видим из кадров, сделанных в вагоне поезда, метрополитеном пользуется крайне мало пассажиров.
Не густо из желающих проехаться "подземкой" и на переходе со станции метро "Площадь Льва Толстого" на станцию "Дворец спорта".
А вот, собственно, и сама станция метро "Дворец спорта".
Напомним, что локдаун в Киеве был введен с 5 апреля и предварительно будет действовать до 16-го. Закрытие метро стало одним из главных ограничений. Пассажиров туда пускают лишь по специальным пропускам при предъявлении служебного удостоверения. Пользоваться метрополитеном могут лишь сотрудники критической инфраструктуры.
Тем временем, столицу каждое утро и вечер сковывают пробки, а такси "крутят" цену на проезд.
Ранее мы писали, что метро Киева вносит важные изменения из-за локдауна в столице.