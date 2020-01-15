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У Кабміні прокоментували запис прослушки Гончарука

Новини » Політика     15.01.2020 - 22:11
У Кабміні прокоментували запис прослушки Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прес-служба Кабміну не має інформації про справжність ні аудіо чи відео запису

У Кабінеті міністрів України прокоментували ззапис прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, яка була оприлюднена 15 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як повідомляється, прес-служба Кабміну не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео запису.

"Прес-служба Кабінету міністрів не володіє інформацією про достовірності жодної аудіо або відео записи, які поширюються в мережі Інтернет. Інформація про заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненій запису Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Пізніше нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук повідомила, що відео обговорювалося на засіданні фракції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національний банк України (НБУ) не збирався стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігалося в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до Нацбанку, так і до національної валюти.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій Гончарук
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