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Підвищення тарифів на світло 2020: у Кабміні зробили важливу заяву

STYLERЖиття    13.05.2020 - 09:40
Підвищення тарифів на світло 2020: у Кабміні зробили важливу заяву
Тарифи на світло в Україні (колаж: РБК-Україна)

Що буде з тарифами на світло в Україні - в матеріалі Styler

Ціни на електроенергію для населення у 2020 році підіймати не будуть. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уточнивши, що це питання погоджено з Володимиром Зеленським.

Про це глава уряду заявив на засіданні Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг.

"Ми не маємо наміру в цьому році змінювати вартість електроенергії для населення. Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом", - заявив прем'єр.

Раніше в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець говорила, що Україна нині переживає найбільшу кризу у сфері енергетики за всю історію. А заборгованість перед "Енергоатомом" зросла вже до 5 млрд гривень.

А голова НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг) Валерій Тарасюк говорив, що ціни для споживачів неминуче зростуть. Але поки що тарифи будуть стримувати, хоч це і не ринково.

Відзначимо, що вартість електроенергії повинна була підвищитися для населення ще в 2019-му, коли в Україні запустили вільний ринок в галузі. Але Кабмін тоді заморозив підвищення. Тепер же відбувається так, що через перехресне субсидування одні недоплачують, а інші - переплачують. Тобто за субсидії для населення доводиться переплачувати бізнесу.

Нагадаємо, що зараз українці платять за світло за диференційованим тарифом: перші 100 кВт/год на місяць обходяться по 0,9 грн, кожен наступний - по 1,68 грн. У НКРЕКП раніше запропонували усереднити тариф на рівні 1,4 грн. Таким чином ймовірне подорожчання планувалося на 30%.

Але до кінця 2020-го, якщо вірити владі, дорожчати світло для українців не буде.

Раніше ми писали, що українських пенсіонерів чекає чергове підвищення виплат цим літом.

Теги Новини України тарифи
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