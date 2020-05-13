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Коли відкриють дитячі садки: у Кабміні обнадіяли новою заявою

STYLERЖиття    13.05.2020 - 08:11
Коли відкриють дитячі садки: у Кабміні обнадіяли новою заявою
Коли дитячі садки вийдуть з карантину (колаж: РБК-Україна)

У МОН розповіли, коли в Україні дитячі садки відкриють після карантину

Карантин в Україні закрив дитячі сади та школи 12 березня, але садки можуть вийти з нього вже цього літа, не чекаючи нового навчального року 2020-2021. Якщо школярі підуть вчитися вже з 1 вересня, то у дошкільнят такого поняття, як "навчальний рік", немає.

Таку заяву зробила в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій під час ефіру на каналі "Україна-24".

За словами чиновниці, все, знову ж таки, залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Якщо вона буде сприятливою, то ніщо не заважає відкрити садки вже цього літа, не чекаючи осені.

Відзначимо, що раніше Денис Шмигаль представив план виходу з карантину, в якому відкриття "деяких навчальних закладів" передбачається на третьому етапі. Щоб відкрилися садочки, протягом 10 днів кількість пацієнтів, що видужали від коронавірусу має бути вдвічі більше за нових хворих.

Коли відкриють дитячі садки: у Кабміні обнадіяли новою заявою

План зняття карантину в Україні, представлений 24 квітня (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також допустив відкриття дитячих садків цього літа.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо", - сказав Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

У Департаменті освіти та науки Києва вже представили план того, як будуть працювати дитячі садки після зняття для них карантину. Батьків не будуть допускати у приміщення, різні групи зводити разом, спільні заходи також будуть перший час під забороною.

Тим часом батьки, що втратили можливість працювати та забезпечувати сім'ю через закриття дитячих садків, створили петицію з вимогою якомога швидше відкрити дитячі садки. Її можна підписати перейшовши за посиланням.

Теги Новини України карантиндетский сад
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