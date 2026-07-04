Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)

Силы обороны Украины в ночь на 4 июля атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. На объекте бушует масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и пресс-службу Сил специальных операций ВСУ.

"Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России за эту войну сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру, зарабатывающую деньги для российской войны", - сообщил Зеленский.

Также было попадание по пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области РФ, который является важной военной целью. Расстояние от государственной границы Украины - более 850 километров.

В ССО уточнили, что в результате ударов нескольких дронов на объекте бушует пожар.

Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых балтийских узлов по экспорту российских нефтепродуктов. Он обеспечивает отправку танкеров в Африку, Ближний Восток и другие регионы. Эта торговля является важным источником пополнения военного бюджета противника.