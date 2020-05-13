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Повышение тарифов на свет 2020: в Кабмине сделали важное заявление

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 09:40
Повышение тарифов на свет 2020: в Кабмине сделали важное заявление
Тарифы на свет в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Что будет с тарифами на свет в Украине - в материале Styler

Цены на электроэнергию для населения в 2020 году подымать не будут. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, уточнив, что этот вопрос согласован с Владимиром Зеленским.

Об этом глава правительства заявил на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом", - заявил премьер.

Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец говорила, что Украина ныне переживает самый большой кризис в сфере энергетики за всю историю. А задолженность перед "Энергоатомом" выросла уже до 5 млрд гривен.

А председатель НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) Валерий Тарасюк говорил, что цены для потребителей неизбежно вырастут. Но пока что тарифы будут сдерживать, хоть это и не рыночно.

Отметим, что стоимость электроэнергии должна была повыситься для населения еще в 2019-м, когда в Украине запустили свободный рынок в отрасли. Но Кабмин тогда заморозил повышение. Теперь же происходит так, что из-за перекрестного субсидирования одни недоплачивают, а другие - переплачивают. То есть за субсидии для населения приходится переплачивать бизнесу.

Напомним, что сейчас украинцы платят за свет по дифференцированному тарифу: первые 100 кВт/час в месяц обходятся по 0,9 грн, каждый следующий - по 1,68 грн. В НКРЭКУ ранее предложили усреднить тариф на уровне 1,4 грн. Таким образом вероятное подорожание планировалось на 30%.

Но до конца 2020-го, если верить властям, дорожать свет для украинцев не будет.

Ранее мы писали, что украинских пенсионеров ждет очередное повышение выплат этим летом.

Теги Новости Украины тарифы
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