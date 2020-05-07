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Українцям можуть сильно підняти тарифи на світло: скільки будемо платити

STYLERЖиття    07.05.2020 - 15:47
Українцям можуть сильно підняти тарифи на світло: скільки будемо платити
В Україні можуть підняти тарифи на світло (колаж: РБК-Україна)

Тарифи на електроенергію можуть істотно підвищитися через проблеми в галузі

Ціни на електроенергію в Україні можуть підняти на третину, а також змінити спосіб розрахунку і прийти до усередненого тарифу. Експерти кажуть, що подорожчання могло відбутися ще рік тому, але тоді підвищувати ціну заборонили спеціальним указом. На скільки може подорожчати світло, і чому виникла криза в енергетичній галузі країни - в матеріалі Styler.

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила на круглому столі 5 травня, що Україна зараз переживає найбільшу енергокризу за всю історію, пише Obozrevatel.

Пов'язано це з низкою факторів: тепла зима, карантин і спад виробництва (через що споживання знизилося на 9%), заборгованість перед "Енергоатомом" зросла до 5 млрд гривень, а гідроенергетика дала найнижчу за всю історію показник. Крім того, у 2020 році зріс імпорт з РФ і Білорусі.

Втім, у НКРЕКП запевняють, що ціну для споживача вони будуть стримувати.

"Ми стежимо за ситуацією на ринку і розуміємо, що повинні захищати споживачів... Якщо ціна стане підійматися, хоч це і не дуже ринково, ми будемо стримувати зростання", - заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

При цьому в Нацкомісії виступають за те, щоб скасувати перехресне субсидування, коли пільги одних лягають на плечі інших. А в Україні відбувається так, що населення недоплачує, а бізнесу доводиться переплачувати.

Зараз українці платять за світло по диференційованому тарифу, тобто спожиті 100 кВт/год на місяць обходяться по 0,9 грн, а кожен наступний по 1,68 грн. У НКРЕКП пропонують усереднити тариф на рівні 1,4 грн. Таким чином ймовірне подорожчання буде на 30%.

Експерти кажуть, що тарифи потрібно було підвищувати ще рік тому, коли з 1 липня 2019-го запустили вільний ринок. Адже саме така реформа привела до проблеми. Тоді, по ідеї, українці повинні були почати платити за світло за ринковими цінами, але Кабмін тоді заморозив підвищення. Підприємствам же різницю між ринковим тарифом та призначеним повинні, по ідеї, компенсувати з бюджету. Але на ділі цього не відбувається.

Раніше ми писали, що в Україні можливий стрибок у курсі долара, і коли краще купувати валюту, щоб заробити.

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