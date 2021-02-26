Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні

Пенсії

З 1 березня розпочнеться індексація пенсій, і виплати підвищаться в середньому на 11%. Підвищення пенсій складе від мінімальних 100 гривень до 308 гривень. В першу чергу будуть переглянуті виплати для тих, хто отримує пенсію за вислугою років, по втраті годувальника та інвалідності. Особам, які мають необхідний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – почнуть виплачувати 2200 гривень.

Не отримають доплату:

Ті, хто отримує соціальну пенсію

Пенсіонери, які пішли на відпочинок у 2021 році

Військові пенсіонери, судді та прокурори

Колишні державні службовці, якщо їх пенсія перевищує пенсію за віком

Комунальні тарифи

У березні максимальна ціна на газ складе 6,99 за один кубометр. Частина постачальників вже почала знижувати ціни нижче граничної позначки й газ у деяких компаній коштує від 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Ціни на тепло і гарячу воду для населення міняти не будуть до кінця опалювального сезону.

Ціна на електроенергію до кінця березня буде залишатися незмінною. З січня було скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт і для населення діє єдиний тариф – в 1,68 гривні за кВт. Частина населення отримає компенсацію за підвищення тарифу - це торкнеться тих, у кого встановлено електроопалення.

Ціни на залізничні квитки

З 1 березня ціна на залізничні квитки зросте на 2%. Це підвищення планове і в Укрзалізниці анонсували щомісячне підвищення тарифів до кінця року – по 2% в місяць.

Ціни на продукти

Експерти прогнозують зниження цін на популярні продукти в березні. Це торкнеться яєць, які сильно злетіли в ціні на початку року.

А от хліб, макарони, кондитерські вироби, цукор і масло – швидше за все, подорожчають у середньому на 5%.

Доступна іпотека

У березні почне діяти державна програма іпотеки – банки почнуть видавати кредити на купівлю житла під 7% річних. Такий кредит можна буде отримати строком на 20 років з мінімальним першим внеском 15% вартості. Максимальна сума кредиту – до 2 млн гривень.

Реєстрація на вакцинацію від коронавірусу

В Україні записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу можна з 1 березня. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія", зателефонувавши в контакт-центр МОЗ, або через сімейного лікаря.

Додатковий вихідний і перехід на літній час

У березні українці отримають додатковий вихідний день, у понеділок, 8 березня. У зв'язку з Міжнародним жіночим днем. Таким чином вийде довгий уїк-енд: 6, 7 та 8 березня.

В ніч з 27 на 28 березня Україна перейде на літній час. О 3:00 ночі потрібно буде перевести стрілки годинника на одну годину вперед.