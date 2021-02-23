Пенсії в Україні зростуть на 300 грн: Шмигаль назвав дату

Пенсії в Україні з 1 березня зростуть на 11%. А це означає, що в середньому пенсійні виплати українців збільшаться на більш ніж 300 гривень. Березнева індексація пенсій торкнеться 8 мільйонів українських пенсіонерів.

Про збільшення пенсій і дати розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

"На цей момент в законодавстві не встановлена дата, коли уряд має індексувати пенсії, але ми розуміємо, що важливо невідкладно підтримати наших пенсіонерів. Крім того, наш уряд подав законопроєкт, за яким індексація пенсій нарешті стане автоматичною та проходитиме щорічно з 1 березня. Тобто, не політики, а закон буде визначати дату збільшення пенсійних виплат", - зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що планомірне і постійне зростання пенсії – це виконання стратегії Президента України щодо боротьби з бідністю та підвищення соціальних стандартів для всіх українців.

"І це тільки частина кроків у цьому напрямку. Водночас ми розуміємо, що основа гідних пенсій – це процвітаюча економіка, в також введення накопичувальної пенсійної системи. Саме тому уряд вже в цьому році хоче разом з парламентом розв'язати нормативні питання для запуску другого рівня пенсійної системи", - повідомив Денис Шмигаль.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, в уряді затвердили показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу всіх пенсіонерів на рівні 11%.

Розмір пенсій в середньому підвищиться на 308 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень. Мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, у яких є тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) становитиме 2200 гривень.