Іпотека під 7% запрацює з 1 березня: які умови і підводні камені у програми

Доступна іпотека під 7% річних запрацює в Україні вже з 1 березня, і в цьому році на програму від Кабміну витратять 300 мільйонів гривень. Експерти і чиновники оцінили можливі ризики, з якими можуть зіткнутися позичальники у разі припинення фінансування.

Які умови іпотеки і чи можуть зрости процентні ставки, фахівці розповіли на каналі "UA:Перший" .

Умови іпотеки під 7%

Затверджену Мінфіном іпотеку під 7% річних можна отримати на 20 років , при цьому в кредит можна брати житло, якому не більше ніж 3 роки. Це можуть бути як квартири, так і будинки. Також іпотека поширюється на недобудоване житло.

, при цьому в кредит можна брати житло, якому не більше ніж 3 роки. Це можуть бути як квартири, так і будинки. Також іпотека поширюється на недобудоване житло. Максимальна вартість нерухомості, яку можна отримати за цією програмою, складає 2 мільйони гривень .

. Одна людина або сім'я з двох людей може придбати квартиру площею не більше ніж 50 квадратних метрів. Якщо сім'я більша, то за кожного наступного її члена додається ще 20 "квадратів".

Позичальник має погасити кредит, поки йому не виповниться 70 років. А дохід не повинен перевищувати 10 середньомісячних зарплат в регіоні. Наприклад, якщо сім'я у Києві заробляє щомісяця більше ніж 170 тисяч гривень - банк іпотеку не дасть.

в регіоні. Наприклад, якщо сім'я у Києві заробляє щомісяця більше ніж 170 тисяч гривень - банк іпотеку не дасть. Якщо громадянин внесе 15% за кредитом 2 мільйони гривень і оформить його на 20 років - розмір середньої виплати складе понад 16 тисяч гривень.

Які ризики та чи можуть збільшити процентні ставки

Щоб оцінити ризики програми, потрібно проаналізувати договір, який запропонують підписати учасникам, зазначила юрист Оксана Максименюк.

"Програма може бути зупинена, або взагалі можуть закрити фінансування. Великий період часу, який береться для того, щоб допомагати позичальникам компенсувати відсоткову ставку за кредитом. Крім того, самі умови договору можуть передбачати певні ризики. Бо якщо буде призупинено фінансування, то може сам договір з банком передбачатиме, що таке забов'язання може бути покладено на позичальника", - розповіла вона.

В уряді заявляють, що підвищувати відсоток за кредитом для учасників програми не планують.

"Вони підписують договір зі ставкою 7%, і держава бере на себе зобов'язання компенсувати залишок. Якщо в наступному році або через 5 років умови зміняться, то, припустимо, держава закриє програму, і ми не будемо нових громадян фінансувати за цією програмою. Відповідно тоді банки запропонують інші умови - з більшими або меншими ставками", - пояснив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Всього в Україні на програму іпотеки під 7% річних надали 2 мільярди гривень. В цьому році держава витратить приблизно 300 мільйонів. Як вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса, цих грошей для масового кредитування недостатньо.

"Цих грошей, які виділяє держава на рік, вистачає приблизно на 3 тисячі договорів. Щорічно в Україні з нерухомістю укладається 300 тисяч договорів. Тобто ми розуміємо, що в Україні масової іпотеки не буде. Це лише 1% від договорів", - зауважив експерт.

Відео: Експерти розповіли про доступну іпотеку під 7% річних, яку запустять з 1 березня