Ні дня без морозів: синоптики засмутили прогнозом на березень
Синоптики дали новий прогноз погоди на березень в Україні. Судячи з нього, перший місяць весни не принесе особливого тепла, а нічні морози затримаються ще надовго.
Про погоду в Україні в березні розповіли Леонід Горбань, синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.
Народний синоптик Леонід Горбань уточнив прогноз на перший тиждень березня. Він вважає, що весна "стартує" з мінусовими температурами.
"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - прогнозує Горбань.
Ресурс Gismeteo показав графік температури і опадів на перший місяць весни. Судячи з прогнозу для Києва, березень очікується холодним. А нічні морози будуть атакувати нас цілий місяць.
Опадів у столиці буде помірно, але навіть в середині місяця можливий мокрий сніг. Денна температура очікується максимум +7 градусів.
Погода у Києві, прогноз на місяць (скрін: gismeteo.ua)
В Українському гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура передбачається 0... +6 тепла, в Криму до +3 тепла, що близько до середніх багаторічних значень.
"Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - додали синоптики.
Тим часом сьогодні, 26 лютого, найтепліший день у найближчій перспективі. Але на вихідних синоптики обіцяють похолодання і дощі з мокрим снігом.