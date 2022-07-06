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Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір

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Середа 06 липня 2022 22:45
Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір Фото: українка Софія Каркадим з британцем Тоні Гарнеттом (instagram.com/sonya_dobrvlsk)
Автор: Володимир Костирін

22-річна львів'янка, яка через російське вторгнення виїхала з України і знайшла тимчасовий притулок у Великій Британії, а також своє кохання - 29-річного айтішника і власника охоронної фірми, Тоні Гарнетта, після операції на очах частково втратила зір.

Тепер обранець дівчини, пішов від нареченої з дітьми заради Софії Каркадим, кинув роботу і цілком піклуватися про неї.

Про це передає Daily Mail.

Проблеми із зором

Українка перенесла інфекцію з очима в Німеччині по дорозі до британського Манчестера, куди прибула 4 травня. У Берліні вона провела кілька тижнів в очікуванні візи.

Софію після операції на очах очікує шестимісячне відновлення. Зараз дівчина частково осліпла, і Тоні повністю її опікує і допомагає, оплачує лікування.

"Справа не в грошах, ми просто хочемо встати на ноги та скоріше почати новий етап в житті", - зазначає Гарнетт.

Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: NB PRESS LTD)

Резонансна історія кохання

Історія кохання української біженки з британця мала резонанс і описувалася на сторінках багатьох світових видань. У соціальних мережах знайшлося чимало критиків пари, так і тих, хто сприйняли ситуацію з розумінням.

Софія приїхала в будинок сім'ї Гарнетта в Бредфорді (Західний Йоркшир) за програмою для біженців в травні, і вже через 10 днів батько двох дітей порвав зі своєю співмешканкою, і з'їхав разом з дівчиною на знімне житло.

Так, у пари швидко зав'язалися романтичні стосунки, що призводило до скандалів з боку нареченої Тоні - Лорни. Жінка не хотіла, щоб Софія і далі з ними проживала в одному будинку. Закінчилося тим, що чоловік зібрав валізи та пішов разом з українкою.

Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір

Софія Каркадим (фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk)

Що каже пара

Пізніше, реагуючи на потік критики в інтернеті та відповідаючи на закиди - мовляв, стала розлучницею, Каркадим у своєму Insagram пояснювала, що нікого "не крала з сім'ї", і Тоні зробив самостійний усвідомлений вибір.

Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір

Софія приїхала до Британії зі Львова (фото: thesun.co.uk)

Сам Гарнетт зазначав The Sun, що з Лорною, з якою разом прожив 10 років, стосунки були не гладкі, і справа йшла до розставання.

Він також зазначив, що коли Софія приїхала до них у будинок, він і його гостя "швидко встановили зв'язок". Українка також сподобалася його шестирічній і трирічній дочкам, а ось нареченій - ні.

Через кілька днів Каркадим приєднувалася до Гарнетта в спортзалі, і вони розмовляли в його машині, а вдома "фізично зближувалися".

"Удома я зрозумів, що ми знаходимо приводи, щоб торкатися один до одного, це було дуже кокетливо, але на цьому етапі нічого більше не сталося. Хоча це було досить невинно, це викликало суперечки. Я можу зрозуміти, що. Коли я приходив вночі, Софія готувала мені їжу. Лорна ніколи не була в захваті від того, що в нашому будинку буде біженка, тому що це означало, що дівчатка повинні були переїхати в одну кімнату", - розповідає Тоні.

Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: thesun.co.uk)

Позиція кинутої нареченої британця

Лорна, своєю чергою, вважає, що Софія з самого початку націлилася на її співмешканця - пара з дітьми проживала в цивільному шлюбі. Британка заявляє, що коли побачила в ЗМІ кадри про російсько-українську війну, вирішила, що "було б правильно дати дах над головою людині та допомогти їй, коли вона відчайдушно цього потребує"

"І ось як Софія відплатила мені за те, що я дала їй будинок", - обурюється жінка.

Українка, заради якої британець пішов від нареченої з дітьми, втратила зір

Лорна Гарнетт (фото: NB PRESS LTD)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських біженців у Великій Британії виганяють з будинків після сварок з господарями.

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Великобританія Біженці
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