Повестку не вручали, а штраф за уклонение от мобилизации выписали: что делать в такой ситуации

Когда повестка считается врученной

Как рассказал адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram-канале, к нему обратился военнообязанный по вопросу штрафа за уклонение от мобилизации. Он постоянно проживает по месту своей регистрации и ни разу не получал повестки.

Поэтому очень удивился, когда увидел в "Дие" сообщение об открытии исполнительного производства в связи с взысканием штрафа за нарушение ст. 210 п.1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист напомнил, что повестка считается надлежащим образом врученной, если военнообязанный поставил в ней свою личную подпись.

Повестка может быть вручена не только по месту проживания или регистрации, а еще и через администрацию предприятия, где работает военнообязанный.

Если же повестка нигде не вручалась, военнообязанный за нее нигде не расписывался, то у него есть все основания для обжалования такого штрафа.

"Я бы советовал его обжаловать, чтобы в дальнейшем этот штраф не перерос в уголовное производство. Обжаловать штраф можно в течение 10 дней", - подчеркнул Ростислав Кравец.

Такой штраф - не единичный случай

По словам адвоката Романа Симутина, такой штраф - не единичный случай. К нему обратилось более десятка человек, в отношении которых вынесли постановление и штраф в размере 1700 гривен.

"И это при том, что большинство из них ни разу не получали повестки", - подчеркивает юрист.

По словам Симутина, сумма небольшая и у многих встает выбор: платить или нет? Если штраф будет оплачен, то человек фактически признает свою вину и соглашается с правомерностью привлечения к ответственности.

А после повторного вынесенного в течение года постановления придется оплачивать штраф в разы больше - в размере 5100 гривен.

Материалы будут переданы в полицию для возбуждения уголовного производства за уклонение от мобилизации, потому что два штрафа - это дважды военнообязанного привлекали к административной ответственности.

Он рекомендует следить за Реестром исполнительных производств и в "Дие", так как исполнители не всегда отправляют копии должнику. Именно так можно узнать, не было ли постановления.

Если повестку не вручали, а постановление вынесли, то единственный способ избежать проблем - обжаловать постановление ТЦК в суде и отменить.