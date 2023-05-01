В каких случаях повестку могут вручить через родственников: важное объяснение юриста

В Украине идет мобилизация, вручить повестку военнообязанным мужчинам могут практически повсюду. Работники ТЦК и СП имеют право даже передать ее через родственников. Впрочем, здесь есть нюансы.

Об этом рассказал юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7-го телеканала Одессы.

Могут ли вручить повестку через родственников военнообязанного

Напомним, что в апреле Кабинет Министров расширил полномочия ТЦК и СП, с тех пор повестку могут вручить независимо от регистрации и от места пребывания на военном учете.

Отметим, что повестка считается врученной, если она заполнена персональными данными лица, которое вызывают в военкомат, и если военнообязанной лично ее подписал.

При этом юрист уточнил, что повестка считается законно врученной также, если ее получил кто-то из родственников, которому исполнилось 18 лет и он проживает вместе с военнообязанным.

Соответственно, повестку могут вручить родителям человека, которому исполнилось 18 лет и он подлежит военной службе, в случае, если они живут вместе.

Какие есть нюансы при таком вручении

Однако, если военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан по месту их жительства, тогда вручить повестку через родственника невозможно.

"Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", - заявил Шинжирбаев.

Также отметим, что ненадлежащим образом врученной, считается повестка, которую отправили по почте или в вайбер. А также вызовы в ТЦК по телефону или через смс не обязывают мужчину идти в военкомат.

При этом если вручение повестки состоялось при соблюдении всех норм, а военнообязанный избегает срочной службы, тогда правоохранители могут начать уголовное дело против уклоняющегося от мобилизации.