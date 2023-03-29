Билет на фронт? Военный объяснил, могут ли отправить на передовую после вручения повестки

Отправляют ли на передовую после вручения повестки

Во время общей мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет военнообязанные. Представители ТЦК СП могут вручить повестку в любом общественном месте, ведь законом не определено, где это должно происходить.

Вместе с этим появилось убеждение, что вручение повестки - это прямой билет на передовую. Однако представитель военкомата Роман Яременко успокаивает, что, прежде всего, это уточнение учетных данных и определение пригодности.

"Потом уже в дальнейшем в зависимости от прохождения комиссии возможно направление в воинские части. Не обязательно пойти сразу и служить. Очень много распоряжений поступает на доукомплектование именно частей, которые являются тыловыми, которые обеспечивают подразделения на передовой", - говорит военный.

Он добавляет, что в боевых частях есть лица, которые не могут участвовать в боевых действиях, однако находятся на передовой фактически каждый раз. Ведь кроме непосредственного ведения войны есть определенные другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка.

Военный Сергей Дудченко занимается мобилизацией именно в военкомате и рассказывает, что без предварительной подготовки никого на передовую не отправляют.

"Когда мы отбираем военнообязанных в те или иные учебные центры, говорим с ними: какая у них специальность, где они работали, что они умеют делать. Кто хорошо разбирается в компьютерах, кто имеет водительское удостоверение, кто в связи разбирается. И в соответствии с этим мы отправляем их в соответствующие учебные центры", - говорит Сергей Дудченко.