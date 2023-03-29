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Квиток на фронт? Військовий пояснив, чи можуть відправити на передову після вручення повістки

Чи можуть відправити на передову після вручення повістки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Допоки в Україні триватиме повномасштабна війна та воєнний стан, буде продовжуватися й загальна мобілізація. За цей час навколо призову та вручення повісток утворилося багато міфів. Зокрема й про те, що мобілізованого відправлять прямо на передову ледь не відразу після вручення повістки.

Чи так це насправді, розповів офіцер відділу обліку Сумського центру комплектування Роман Яременко в інтерв'ю "Суспільному".

Чи відправляють на передову після вручення повістки

Під час загальної мобілізації усі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними. Представники ТЦК СП можуть вручити повістку в будь-якому громадському місці, адже законом не визначено, де саме це повинно відбуватися.

Разом із цим з'явилося переконання, що вручення повістки - це прямий квиток на передову. Проте представник військкомату Роман Яременко заспокоює, що насамперед це уточнення облікових даних і визначення придатності.

"Потім уже надалі залежно від проходження комісії, можливе направлення до військових частин. Не обов'язково піти одразу та служити. Дуже багато розпоряджень надходить на доукомплектування саме частин, які є тиловими, які забезпечують підрозділи на передовій", - каже військовий.

Він додає, що в бойових частинах є особи, які не можуть брати участь у бойових діях, проте перебувають на передовій фактично щоразу. Адже, крім безпосереднього ведення війни, є певні інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі, розвідка.

Військовий Сергій Дудченко займається мобілізацією саме у військкоматі та розповідає, що без попередньої підготовки нікого на передову не відправляють.

"Коли ми відбираємо військовозобов'язаних у ті чи інші навчальні центри, говоримо з ними: яка в них спеціальність, де вони працювали, що вони вміють робити. Хтось добре розбирається в комп'ютерах, хтось має водійське посвідчення, хтось у зв'язку розбирається. І відповідно до того ми відправляємо їх до відповідних навчальних центрів", - каже Сергій Дудченко.

Раніше ми розповідали, чому мобілізація в Україні стала активнішою.

Читайте також, хто з чоловіків має право на відтермінування від мобілізації.

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