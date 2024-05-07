Вернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаны
В моду часто возвращаются вещи, популярные в 90-х. Именно так случилось со штанами капри. Следует знать, с чем носить эту вещь и почему она получила "второе дыхание".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
Как стильно носить
Капри имеют тонкий крой и укороченную длину, поэтому позволяют открыть ноги и подчеркнуть их правильным выбором обуви.
С этой вещью можно создать повседневные образы: в сочетании с мешковатыми футболками, майками и жакетами.
Также можно создать образ в одном цвете, например черном. Для этого соедините капри с топом и подходящей обувью.
Следует отметить, что одним из самых универсальных образов остается сочетание в черном и белом цветах.
Фото: как стильно носить штаны капри (instagram.com/nata_moskalenko)
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