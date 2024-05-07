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Вернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаны

Вторник 07 мая 2024 11:18
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Вернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаны Как стильно носить штаны капри (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

В моду часто возвращаются вещи, популярные в 90-х. Именно так случилось со штанами капри. Следует знать, с чем носить эту вещь и почему она получила "второе дыхание".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Как стильно носить

Капри имеют тонкий крой и укороченную длину, поэтому позволяют открыть ноги и подчеркнуть их правильным выбором обуви.

С этой вещью можно создать повседневные образы: в сочетании с мешковатыми футболками, майками и жакетами.

Также можно создать образ в одном цвете, например черном. Для этого соедините капри с топом и подходящей обувью.

Следует отметить, что одним из самых универсальных образов остается сочетание в черном и белом цветах.

Вернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаныВернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаныВернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаныВернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаныВернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаны

Фото: как стильно носить штаны капри (instagram.com/nata_moskalenko)

Раньше мы сообщали, как правильно подобрать кожаные брюки, чтобы оставаться в тренде.

Также мы писали, как выбрать штаны, которые будут идеально "сидеть".

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