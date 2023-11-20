Возвращение Винника. Санина оценила шансы певца: "Люди быстро не прощают"

Певица Юлия Санина высказалась об артисте Олеге Виннике, который "пропал" в начале полномасштабной войны РФ против Украины, а затем дал неоднозначное интервью и затем снова "залег на дно".
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своими мыслями по поводу Винника Санина поделилась в новом выпуске шоу Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".
Во время общения с поваром Санина рассказала, как она поняла, что должна заниматься творчеством и записывать новые песни даже в условиях полномасштабной войны, которую два года назад против Украины развязала РФ. По словам певицы, она почувствовала фидбэк от слушателей.
Тогда Клопотенко поинтересовался, будут ли украинцы воспринимать Винника, который "пропал" на фоне войны. Санина ответила, что не может судить певца. Впрочем, она намекнула, что не видит артиста на сцене в Украине.
"Я не знаю. Кто-то поступил не так, кто-то сказал не так, подобрал неправильные слова, дал не такое интервью. Люди быстро не прощают, они видят ложь, неискренность, какое-то предательство", - сказала Санина.
При этом певица отметила, что людям гораздо легче ненавидеть артистов и других публичных персон. Все дело в том, что они всегда находятся под "прицелом" общества.
"Исполнители просто же на виду. И так легко хейтить исполнителей", - отметила Санина.
Недавно появилась информация, что певец, уехавший из Украины в Германию якобы на лечение, планирует возвращаться. Блогер Богдан Беспалов заявил, что замечает начало кампании по "отбеливанию" Винника.
После этого стало известно, помогает ли Винник ВСУ. В команде артиста заявили, что он не планирует возвращаться на сцену, а на донаты для защитников Украины якобы тратит свои деньги.
Ранее мы уже рассказывали, что Дантес высказался об украинцах, выехавших за границу.
Кроме того, недавно стало известно, что украинская певица призналась, почему не хочет становиться матерью.