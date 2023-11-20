Возвращение Винника. Санина оценила шансы певца: "Люди быстро не прощают"

Смогут ли украинцы снова полюбить Винника

Во время общения с поваром Санина рассказала, как она поняла, что должна заниматься творчеством и записывать новые песни даже в условиях полномасштабной войны, которую два года назад против Украины развязала РФ. По словам певицы, она почувствовала фидбэк от слушателей.

Тогда Клопотенко поинтересовался, будут ли украинцы воспринимать Винника, который "пропал" на фоне войны. Санина ответила, что не может судить певца. Впрочем, она намекнула, что не видит артиста на сцене в Украине.

Санина высказалась о Виннике (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Я не знаю. Кто-то поступил не так, кто-то сказал не так, подобрал неправильные слова, дал не такое интервью. Люди быстро не прощают, они видят ложь, неискренность, какое-то предательство", - сказала Санина.

При этом певица отметила, что людям гораздо легче ненавидеть артистов и других публичных персон. Все дело в том, что они всегда находятся под "прицелом" общества.

"Исполнители просто же на виду. И так легко хейтить исполнителей", - отметила Санина.

Последние новости о Виннике

Недавно появилась информация, что певец, уехавший из Украины в Германию якобы на лечение, планирует возвращаться. Блогер Богдан Беспалов заявил, что замечает начало кампании по "отбеливанию" Винника.

Винник перестал давать концерты перед началом полномасштабной войны РФ против Украины (фото: facebook.com.OleggVynnyk.official)

После этого стало известно, помогает ли Винник ВСУ. В команде артиста заявили, что он не планирует возвращаться на сцену, а на донаты для защитников Украины якобы тратит свои деньги.