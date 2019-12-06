Такого ще не було: з'явилися деталі подвигу пожежників в Одесі

Пожежа в одеському коледжі (Фото: dumskaya.net)

Рятувальники ДСНС розповіли про пожежу в коледжі в Одесі

При гасінні пожежі в одеському коледжі постраждали сім рятувальників ДСНС, чотирьох з яких них завалило при обваленні сходів всередині будівлі, а одного збила з пожежної драбини студентка, яка вистрибнула з вікна, рятуючись від вогню. Зараз командир відділення 7 ДЧСПТ Сергій Шатохін госпіталізований і його стан оцінюється як вкрай тяжкий. Про це передає місцеве видання Думская.net.

Він ліз на третій поверх драбиною, щоб провести розвідку, і в цей момент з вікна вистрибнула 17-річна Ксенія Бабенко, яка збила рятувальника зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови.

Студентку доставили в лікарню в термінальному стані, і дівчина померла від тяжких травм.

За словами колег Шатохіна, він отримав великий забій мозку практично зі всіх сторін. Рятувальник підключений до апарату штучної вентиляції легенів, і вся терапія спрямована на зняття набряку.

Пожежа в одеському коледжі (Фото: dumskaya.net)

Ще одного постраждалого співробітника ДСНС Артем Щербакова після надання екстреної медичної допомоги 6 грудня повинні перевести з реанімації в хірургію.

Рятувальники розповіли, що лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим Шатохіну, Щербакову, Дмитру Нестеренку, Володимиру Крижановскому і Станіславу Самойлову, є ліки, і колеги здали кров для найважчих.

"Я спілкувався з командирами, які служать по 20 років. Обвалення, так, трапляються, особливо коли влито багато води, але сходовий марш з бійцями на нього впав вперше", - стверджує співробітник ДСНС.

Рятувальник зазначив, що всі внутрішні перегородки в будівлі коледжу з очерету, який неможливо загасити.

"Швидше за все, це трапилося через порушення конструкції або через те, що будівля просто стара. Їй давно вже був потрібний ремонт. Це дуже страшно і дико", - сказав він.

Тим часом у мережі збирають кошти для надання допомоги рятувальникові Шатохін.

Фото: скрін facebook.com/EpilRoom