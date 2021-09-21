Іжа від раку: кухар склав простий рецепт корисної страви

Картопля з курятиною - "страва від раку"

Лікарі спробували створити страву, яка максимально убереже вас від хвороб. І ось один з варіантів меню, який підготували експерти Німецького фонду боротьби з раком (Stiftung Deutsche Krebshilfe).

Така "страва від раку", рецепт якої є на сайті фонду, розрахована на чотирьох осіб. Для неї знадобляться такі інгредієнти:

400 г солодкої картоплі

4 столові ложки оливкової олії

1 лимон

сіль, чорний перець

Спочатку потрібно помити та очистити картоплю і нарізати скибочками товщиною приблизно 1,5 см. Важливо маринувати шматочки в мисці з оливковою олією, сіллю, чорним перцем і цедрою лимона. Потім викладіть скибочки на деко, застелене папером для випічки, і випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 25 хвилин.

Наступний етап - це приготування курятини. Для цього потрібно:

4 курячі грудки зі шкірою

3 столові ложки оливкової олії

1 зубчик часнику

чебрець, сіль та чорний перець

Курячі грудки промийте холодною водою, обсушіть заправити сіллю та перцем. Потім нагрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте курячу грудку зі шкірою на середньому вогні. Переверніть м’ясо приблизно через вісім хвилин, додайте часник і чебрець. Поставте деко в духовку, розігріту до 160 градусів, і залиште його там на 10 хвилин.

Також добре приготувати цвітну капусту. Під час тушкування можна додати

Потім насолоджуйтесь корисною для здоров'я стравою!