Еда от рака: повар составил простой рецепт полезного блюда

Если человек полезно не питается, то у него увеличиваются риски онкологии.
В частности, исследования показывают, что красное мясо (говядина, свинина, баранина) и обработанное мясо, например, колбаса, могут увеличить риск рака толстой кишки. Поэтому его следует избегать, если это возможно.
Зато нет ничего плохого в куске мяса птицы раз-два в неделю - особенно, если его дополнить овощами.
Как приготовить полезную пищу, употребление которой может предотвратить онкологические заболевания - читайте далее в нашем материале.
Врачи попытались создать блюдо, которое максимально убережет вас от болезней. И вот один из вариантов меню, который подготовили эксперты Немецкого фонда борьбы с раком (Stiftung Deutsche Krebshilfe).
Такое "блюдо от рака", рецепт которого есть на сайте фонда, рассчитано на четырех человек. Для него понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно помыть и очистить картофель и нарезать ломтиками толщиной примерно 1,5 см. Важно мариновать кусочки в миске с оливковым маслом, солью, черным перцем и цедрой лимона. Затем выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов примерно 25 минут.
Следующий этап - приготовление курятины. Для этого нужно:
Куриные грудки промойте холодной водой, обсушите заправить солью и перцем. Затем нагрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте куриную грудку с кожей на среднем огне. Переверните мясо примерно через восемь минут, добавьте чеснок и тимьян. Поставьте противень в духовку, разогретую до 160 градусов, и оставьте его там на 10 минут.
Также хорошо бы приготовить цветную капусту. Во время тушения можно добавить
Затем наслаждайтесь полезным для здоровья блюдом!
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