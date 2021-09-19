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Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму

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Неділя 19 вересня 2021 11:11
Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом смачної аджики на зиму. Переможець МастерШеф додав в соус секретний інгредієнт, завдяки якому він вийде пікантним і незвичайним.

Своїм рецептом кулінар поділився на особистому сайті.

Кілька порад і той самий таємний компонент

Кулінар каже, що томати для аджики можна брати не тільки червоні, але і жовті, рожеві, чорні. Можна навіть їх заміксувати, щоб колір соусу вийшов незвичайним. Головне - овочі повинні бути м'ясистими з мінімумом насіння.

Солодкі перці теж можна взяти різних кольорів, а з жовтих перців і томатів вийде аджика незвичного кольору.

Гостроту можна регулювати самостійно, експериментуючи з кількістю гострого перцю в ньому.

Яблука повинні бути обов'язково кислими - чим кисліше, тим краще. Ідеально підійде "Симиренко".

В якості секретного інгредієнта для аджики Клопотенко порадив додати сливи або абрикоси, які додадуть ледве помітну солодкість.

Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму

Інгредієнти для аджики (на 1,5 л):

  • Томати - 1,5 кг
  • Ріпчаста цибуля - 2 шт.
  • Морква - 3 шт.
  • Солодкий перець - 2 шт.
  • Кислі яблука - 3 шт.
  • Перець чилі - 3-4 шт.
  • Часник - 2 головки.
  • Соняшникова олія - 1/2 склянки
  • Оцет 9% - 1/2 склянки
  • Цукор - 100 г
  • Сіль - 1,5 ст. л.

Покрокове приготування страви

Візьміть всі овочі (томати, цибуля, морква, солодкий перець, яблука, чилі, часник), помийте, очистіть і наріжте такими шматочками, якими зручно пропускати через м'ясорубку з дрібною насадкою.

Пропустіть овочі через м'ясорубку (крім часнику). Перелийте подрібнену масу в каструлю, в якій будете варити аджику, і додайте 1,5 ст. л. солі, 1/2 склянки соняшникової олії, 100 г цукру і 1/2 склянки оцту.  

Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зимуКлопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зимуКлопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму

Варіть аджику на невеликому вогні протягом 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності додайте часник, попередньо пропустивши його через часникодавилку або натерши на дрібну тертку. 

Стерилізуйте банки і готову аджику розкладіть по ним, закупорте кришками. Зберігайте банки з аджикою в прохолодному місці. 

Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зимуКлопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжній омлет, в який не потрібно додавати молоко.

Також ми писали, що кулінар розповів, як приготувати гостру кавказьку аджику.

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Евгений Клопотенко
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