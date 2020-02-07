Повалій у інвалідному візку злякала прихильників: що сталося

Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таїсія Повалій стривожила своїх прихильників після того, як виставила знімок в інвалідному візку

Таїсія Повалій серйозно налякала своїх шанувальників новим знімком, який вона виклала в Instagram. На фото співачка знаходиться в лікарні і сидить в інвалідному кріслі. При цьому на ній надіта медична маска.

У підписі до фото співачка розповіла, що у неї сталася проблема з ногою. При цьому ніякої конкретики в її словах не було. Вона дала зрозуміти, що це якась стара її проблема з ногою.

"О, Боги, і тут моя Нога!!! Минуле хапає мене за ноги. Друзі!!! Вперед і тільки вперед!!!", - написала артистка.

Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Повалій також зазначила, що у неї не пішов весь день. Спочатку в будинку зіпсувалася кавоварка, яка перестала варити каву і просто потекла. Коли домовилися про налагодження кавомашини, то завантажили її в автомобіль, але ворота гаража не відкрилися, і її чоловік Ігор Ліхута не зміг виїхати з дому.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

Тая, як не звично бачити вас в такому положенні. Менше пускайте до себе занепокоєння, бережіть нерви. Нехай все у вас налагодитися і нормалізується!!!

Напевно, треба відпочити. Все скоро налагодиться, швидкого вам одужання;

Астрологічно несприятливий час, тому і відповідні події... Якщо не відкрилися гаражні ворота, не можна їхати!! Це попередження... Прислухайтесь до всіх знаків Всесвіту! Береже Вас Господь, Таїсія!

Складно поставити лайк. Тримайтеся! Ми з вами;

Бачите скільки відданих шанувальників переживають за вас. Я одна з них. Все буде добре.

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