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Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 16:32
Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий встревожила своих поклонников после того, как выставила снимок в инвалидном кресле

Таисия Повалий всерьез напугала своих поклонников новым снимком, который она выложила в Instagram. На фото певица находится в больнице и сидит в инвалидном кресле. При этом на ней надета медицинская маска.

В подписи к фото певица рассказала, что у нее произошла проблема с ногой. При этом никакой конкретики в ее словах не было. Она дала понять, что это какая-то старая ее проблема с ногой.

"О, Боги, и тут моя Нога!!! Прошлое хватает меня за ноги. Друзья!!! Вперед и только вперед!!!", - написала артистка.

Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло

Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Повалий также отметила, что у нее не заладился весь день. Сначала в доме испортилась кофеварка, которая перестала варить кофе и просто потекла. Когда договорились о починке кофемашины, то загрузили ее в автомобиль, но ворота гаража не открылись, и ее муж Игорь Лихута не смог выехать из дома.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Тая, как не привычно вас видеть в таком положении. Меньше пускайте в себя беспокойства, берегите нервы. Пусть все у вас наладиться и нормализуется!!!
  • Наверное, надо отдохнуть. Все скоро наладится, скорейшего вам выздоровления;
  • Астрологически неблагоприятное время, поэтому и события соответствующие... Если не открылись гаражные ворота, нельзя ехать!! Это предупреждение... Прислушивайтесь ко всем знакам Вселенной! Хранит Вас Господь, Таисия!
  • Сложно поставить лайк. Держитесь! Мы с вами;
  • Видите сколько преданных поклонников переживают за вас. Я одна из них. Все будет хорошо.

Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло

Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло

Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло

Скриншоты с Instagram

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