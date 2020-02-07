Повалий в инвалидной коляске испугала поклонников: что произошло

Таисия Повалий встревожила своих поклонников после того, как выставила снимок в инвалидном кресле
Таисия Повалий всерьез напугала своих поклонников новым снимком, который она выложила в Instagram. На фото певица находится в больнице и сидит в инвалидном кресле. При этом на ней надета медицинская маска.
В подписи к фото певица рассказала, что у нее произошла проблема с ногой. При этом никакой конкретики в ее словах не было. Она дала понять, что это какая-то старая ее проблема с ногой.
"О, Боги, и тут моя Нога!!! Прошлое хватает меня за ноги. Друзья!!! Вперед и только вперед!!!", - написала артистка.
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Повалий также отметила, что у нее не заладился весь день. Сначала в доме испортилась кофеварка, которая перестала варить кофе и просто потекла. Когда договорились о починке кофемашины, то загрузили ее в автомобиль, но ворота гаража не открылись, и ее муж Игорь Лихута не смог выехать из дома.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
Скриншоты с Instagram