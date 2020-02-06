Повалій попросила фанів "дати їй любов" і нарвалася на критику (відео)

Таїсія Повалій (фото: shoubiz.guru)

Таїсія Повалій здивувала новим треком про кохання на українській мові

Таїсія Повалій, яку колись називали улюбленою співачкою Віктора Януковича, схоже, всіма силами намагається повернути любов українських шанувальників. Співачка записала новий трек українською мовою - сингл називається "Дай мені любов", його можна прослухати на офіційному YouTube-каналі зірки.

Зазначимо, що деякий час тому українська співачка разом з чоловіком-продюсером Ігорем Ліхутою вирушила підкорювати Москву. Повалій вдалося домогтися деяких успіхів, але популярність в РФ була швидкоплинною. Тепер зірка дивується, чому їй не дають виступати на батьківщині, хоча вона давно живе в Києві і в Крим з гастролями не їздила після анексії півострова.

Новий трек співачки виконаний в досить нетиповому для її ліричного стилю танцювальному ключі. Мабуть, Таїсія Повалій вирішила привернути увагу не тільки згадавши про рідну мову, але й намагається "омолодити" свою аудиторію.

Користувачі мережі досить критично поставилися до спроби співачки повернути прихильність українських фанів.

"З Москви погнали, в Україні не приймають... Запишу ка я молодіжний денс українською, і мені все пробачать..." - пише коментатор.

"А що в цій пісні красивого... Мені не сподобалося..." - висловився розчарований юзер.

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Таїсія Повалій, "Дай мені любов" (відео: YouTube)

Нагадаємо, в грудні співачці зі скандалом відмовили у виступі в Палаці "Україна". Повалій анонсувала грандіозний ювілейний концерт на 10 грудня, але виступити їй так і не дали.