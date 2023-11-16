Поезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандалов

Подростки в Харьковской области с остервенением трощат поезда электричек. Они ломают все подряд: вырывают сиденья, бьют стекло в дверях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Олега Васильева в Facebook.
Так, подростки крушат все на своем пути в электричках Харьковской области.
"Очередные новости из пригородных линий. Так выглядят электрички золочевского направления, ЮЖД. Местные паблики пишут, что в вагонах дебоширят подростки. Они ломают все подряд: вырывают сиденья, бьют стекло в дверях", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вандалов, которые крушили электрички в Харьковской области, задержали. Ведомственная охрана УЗ обнаружила пятерых "пассажиров", которые били стекло в дверях одного из вагонов. Теперь ими будет заниматься полиция.
Напомним, что ранее в Киевской области подростки разгромили вагон поезда.
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