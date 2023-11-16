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Потяги Укрзалізниці трощать підлітки: з'явилися нові фото після малолітніх вандалів

Фото: Підлітки знищують вагони УЗ (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Підлітки в Харківській області з розлюченістю трощать потяги електричок. Вони ламають усе підряд: виривають сидіння, б'ють скло у дверях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Олега Васильєва у Facebook.

Що відбувається в електричках УЗ

Так, підлітки трощать усі на своєму шляху в електричках Харківської області.

"Чергові новини з приміських ліній. Так виглядають електрички золочівського напрямку, Південна залізниця. Місцеві паблики пишуть, що у вагонах бешкетують підлітки. Вони ламають все підряд: виривають сидіння, б'ють скло у дверях", - сказано в повідомленні.

Підлітки знищують електрички УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilye)

Зазначається, що вандалів, які трощили електрички на Харківщині, затримали. Відомча охорона УЗ виявила п'ятьох "пасажирів", які били скло у дверях одного з вагонів. Тепер ними займатиметься поліція.

Поліція знайшла вандалів (facebook.com/ol.vasilyev)

Нагадаємо, що раніше на Київщині підлітки розгромили вагон поїзда.

А також ми писали, що Укрзалізниця знову "влипла" у скандал.

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Укрзалізниця