Поезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандалов

Подростки в Харьковской области с остервенением трощат поезда электричек. Они ломают все подряд: вырывают сиденья, бьют стекло в дверях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Олега Васильева в Facebook.

Что происходит в электричках УЗ

Так, подростки крушат все на своем пути в электричках Харьковской области.

"Очередные новости из пригородных линий. Так выглядят электрички золочевского направления, ЮЖД. Местные паблики пишут, что в вагонах дебоширят подростки. Они ломают все подряд: вырывают сиденья, бьют стекло в дверях", - сказано в сообщении.

Подростки уничтожают электрички УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilye)

Отмечается, что вандалов, которые крушили электрички в Харьковской области, задержали. Ведомственная охрана УЗ обнаружила пятерых "пассажиров", которые били стекло в дверях одного из вагонов. Теперь ими будет заниматься полиция.

Полиция нашла вандалов (facebook.com/ol.vasilyev)