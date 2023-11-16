ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандалов

Четверг 16 ноября 2023 12:28
UA EN RU
Поезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандалов Фото: Подростки уничтожают вагоны УЗ (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Подростки в Харьковской области с остервенением трощат поезда электричек. Они ломают все подряд: вырывают сиденья, бьют стекло в дверях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Олега Васильева в Facebook.

Что происходит в электричках УЗ

Так, подростки крушат все на своем пути в электричках Харьковской области.

"Очередные новости из пригородных линий. Так выглядят электрички золочевского направления, ЮЖД. Местные паблики пишут, что в вагонах дебоширят подростки. Они ломают все подряд: вырывают сиденья, бьют стекло в дверях", - сказано в сообщении.

Поезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандаловПоезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандаловПоезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандаловПоезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандаловПодростки уничтожают электрички УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilye)

Отмечается, что вандалов, которые крушили электрички в Харьковской области, задержали. Ведомственная охрана УЗ обнаружила пятерых "пассажиров", которые били стекло в дверях одного из вагонов. Теперь ими будет заниматься полиция.

Поезда Укрзализныци трощат подростки: появились новые фото после малолетних вандаловПолиция нашла вандалов (facebook.com/ol.vasilyev)

Напомним, что ранее в Киевской области подростки разгромили вагон поезда.

А также мы писали, что Укрзализныця снова "влипла" в скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця