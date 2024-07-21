Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекой

Что означает новолуние

По словам эксперта, новолуние символизирует новый цикл и новые возможности. В это время энергия обновления и роста находится на пике, что делает его идеальным моментом для запуска финансовых намерений и ритуалов. Также считается, что заложенные в новолуние желания и цели имеют больше шансов на успешное исполнение.

Специалист поделилась мощным ритуалом на активизацию денежного потока на Новолуние, который является одним из ее самых любимых.

Денежный ритуал на Новолуние в августе 2024 (Фото: freepik.com)

Что за ритуал и что для него нужно