Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекой

Новолунием называют фазу Луны, когда ее эклиптическая долгота практически совпадает с эклиптической долготой Солнца. То есть, это означает, что Солнце, Луна и Земля находятся примерно на одной прямой, и в августе 2024 года новая Луна приходится на 4 августа. В этот день стоит сделать мощный ритуал, который поможет привлечь в вашу жизнь больше денег.
Как активизировать энергию финансов на Новолуние и что для этого нужно, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Лия Лагуз.
По словам эксперта, новолуние символизирует новый цикл и новые возможности. В это время энергия обновления и роста находится на пике, что делает его идеальным моментом для запуска финансовых намерений и ритуалов. Также считается, что заложенные в новолуние желания и цели имеют больше шансов на успешное исполнение.
Специалист поделилась мощным ритуалом на активизацию денежного потока на Новолуние, который является одним из ее самых любимых.
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