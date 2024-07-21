RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекой

Как провести ритуал на привлечение денег (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Любовь Блажко

Новолунием называют фазу Луны, когда ее эклиптическая долгота практически совпадает с эклиптической долготой Солнца. То есть, это означает, что Солнце, Луна и Земля находятся примерно на одной прямой, и в августе 2024 года новая Луна приходится на 4 августа. В этот день стоит сделать мощный ритуал, который поможет привлечь в вашу жизнь больше денег.

Как активизировать энергию финансов на Новолуние и что для этого нужно, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Лия Лагуз.

Что означает новолуние

По словам эксперта, новолуние символизирует новый цикл и новые возможности. В это время энергия обновления и роста находится на пике, что делает его идеальным моментом для запуска финансовых намерений и ритуалов. Также считается, что заложенные в новолуние желания и цели имеют больше шансов на успешное исполнение.

Специалист поделилась мощным ритуалом на активизацию денежного потока на Новолуние, который является одним из ее самых любимых.

Денежный ритуал на Новолуние в августе 2024 (Фото: freepik.com)

Что за ритуал и что для него нужно

  • Совершать этот ритуал необходимо в первое время нового месяца.
  • Потребуются несколько монет, миска с водой и свеча.
  • Зажгите свечу и поставьте ее рядом с миской. Бросьте монеты в воду, говоря: "Как Луна растет, так и мое богатство растет".
  • Представляйте, как ваши возможности увеличиваются.
  • Оставьте монеты в воде на всю ночь под светом новолуния, а к утру вытяните их и положите в кошелек или в то место, где храните деньги.
Читайте РБК-Украина в Google News
повнямісячне затемненняастроогіяЛунный календарьНоволуние