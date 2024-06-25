Не делайте этого после заката, чтобы избежать неудач: популярные суеверия

Еще с давних времен люди верили, что после того, как солнце спрячется за горизонт, наступит тьма, которая может скрывать риски и быть опасной.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать после заката, чтобы не навлечь горе.

Подметание

Подметать дом после заката считается плохой приметой. Есть мнение, что в такое время вы выметаете не только пыль и грязь, но и положительную энергию.

По мнению астрологов, когда солнце садится, энергия в вашем доме становится более уравновешенной. И любой беспорядок, такой как подметание, может нарушить эту гармонию и привлечь негативную энергию.

Поход в гости

В некоторых культурах считается невежливым посещать чей-то дом после заката, если это не экстренный или заранее обусловленный визит.

Это правило базируется на том, что большинство людей в вечернее время уже отдыхают и готовятся ко сну.

Садоводство

Работа с землей после заката - еще одна практика, которой лучше избегать.

В астрологии земля связана со стабильностью и энергией заземления. После заката энергия Земли стабилизируется и копание нарушает это равновесие, потенциально привлекая отрицательные силы.

Если садоводство - ваша страсть, лучше найдите для него время до наступления сумерек.

Стрижка ногтей и волос

Суеверия не рекомендуют стричь ногти или волосы после заката. Существует мнение, что такие действия "прорезают" окружающую вас защитную ауру и делают вас уязвимыми для негативной энергии.

Если вам нужно привести себя в порядок, лучше сделать это в первой половине дня.

Начало путешествия

Многие считают, что не следует начинать путешествие после заката, ведь это может привести к сложной или опасной ситуации в дороге.

Такие взгляды часто основываются на древних поверьях, где вечернее время ассоциируется со смешанной энергией и злыми силами.

Ссоры или споры

Считается, что после заката следует избегать важных или серьезных разговоров, поскольку это может привести к недоразумению или негативным последствиям.

Вечернее время обычно ассоциируется с усталостью и эмоциональным истощением после рабочего дня, что делает людей более уязвимыми к конфликтам.

В темное время суток люди часто чувствуют себя менее энергичными и становятся более склонными к эмоциональным реакциям, что может вызвать ссоры даже по пустякам.

Черные или красные свечи

Суеверия говорят, что цвет зажженных свечей имеет большое значение. Существует мнение, что черные и красные свечи, зажженные после заката, привлекают в дом несчастья.

Если вы хотите создать более положительную атмосферу на вечер, лучше выбирайте спокойные цвета, такие как белый или синий.

Поздний ужин

Во многих традициях, ужин после заката рассматривается как нарушение ритма дня и ночи. Считается, что организм в это время должен готовиться к отдыху, а не переваривать тяжелую пищу.

Поэтому поздний ужин может быть символом нарушения гармонии между днем и ночью. Например, в аюрведической практике рекомендуется завершать последний прием пищи до заката.

Благотворительность

Хотя благотворительность является благородным поступком, некоторые традиции рекомендуют совершать пожертвования именно днем, а не после заката. Дневной свет ассоциируется с чистотой и открытостью, тогда как вечернее время связано с темными силами.

Многие религиозные традиции поддерживают идею, что благотворительность в светлое время суток имеет особую духовную ценность.