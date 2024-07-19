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Как Полнолуние и Новолуние влияют на нашу жизнь. Астролог раскрыла всю правду

Пятница 19 июля 2024 20:02
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Как Полнолуние и Новолуние влияют на нашу жизнь. Астролог раскрыла всю правду Почему Полнолуние влияет на людей (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Лия Лагуз

Луна и их циклы - от Новолуния до Полнолуния - всегда вызывали интерес и даже определенный восторг. Но немногие знают, как именно эти фазы влияют на жизнь людей.

Астролог Лия Лагуз эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, что нужно знать о Полнолунии и Новолунии, а также как именно они меняют нашу жизнь.

Лунные циклы - все фазы

Лунный цикл длится примерно 29.5 дней и состоит из восьми основных фаз:

  • Новолуние
  • Растущий полумесяц
  • Первая четверть
  • Растущая выпуклая луна
  • Полная луна
  • Убывающая выпуклая луна
  • Последняя четверть
  • Убывающий полумесяц.

Эти фазы, объясняет Лагуз, возникают из-за изменения освещения Луны Солнцем, которое мы наблюдаем с Земли. Две наиболее заметные и значимые фазы – это Новолуние и Полнолуние.

Каким знакам Зодиака повезет на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)

Правда ли, что Полнолуние приносит неудачи (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно делать, когда наступает Новолуние или Полнолуние

"Новолуние - это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона повернута к нам. В это время на небе Луна практически не видна. Новолуние ассоциируется с новым началом. Это время для планирования, постановки целей и создания новых проектов", - объяснила астролог.

В период Новолуния люди могут испытывать снижение энергии, поэтому важно заботиться о своем отдыхе и здоровье. Это также хорошее время для медитации и самоанализа, рассказала Лагуз.

А Полнолуние наступает, когда Луна находится напротив Солнца, и ее диск полностью освещен. Это наиболее яркая фаза, и Луна видна всю ночь.

"Полная луна считается пиком лунного цикла, когда энергия максимально сильна. Это время завершения и кульминации. Все, что было начато в Новолуние, достигает своей реализации", - отметила Лагуз.

Что готовит Полнолуние в июле (иллюстрация: freepik.com)

Как на людей влияет Новолуние (иллюстрация: freepik.com)

Именно Полнолуние, подчеркивает астролог, часто ассоциируется с усилением эмоций. Люди могут испытывать более сильные чувства, как положительные, так и отрицательные. У некоторых могут быть даже проблемы со сном в этот период.

Когда наступает Полнолуние, не рекомендуется принимать важные решения или делать серьезные операции, ведь можно потерять много крови.

"В общем, Лунные циклы, особенно Новолуние и Полнолуние, продолжают восхищать всех людей своей загадочностью и прямым влиянием на нашу жизнь. Знание об этих фазах может помочь нам лучше понимать себя, планировать свою жизнь и находить гармонию с естественными ритмами", - резюмировала Лагуз.

К слову, раньше мы рассказывали, что июльское Полнолуние осчастливит лишь три знака Зодиака.

Кроме того, уже стало известно, какие знаки Зодиака получат сюрприз от Вселенной.

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