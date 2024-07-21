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Потужний ритуал на багатство. Зробіть це на серпневий Молодик, аби гроші полилися рікою

Як провести ритуал на залучення грошей (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Любов Блажко

Молодиком називають фазу Місяця, коли його екліптична довгота практично збігається з екліптичною довготою Сонця. Тобто, це означає, що Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій, і у серпні 2024 року новий Місяць припадає на 4 серпня. Цього дня варто зробити потужний ритуал, який допоможе залучити у ваше життя більше грошей.

Як активізувати енергію фінансів на Молодик та що для цього потрібно, ексклюзивно для РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла астролог Лія Лагуз.

Що означає новолуння

За словами експертки, новолуння символізує новий цикл і нові можливості. В цей час енергія оновлення та росту знаходиться на піку, що робить його ідеальним моментом для запуску фінансових намірів та ритуалів. Також вважається, що закладені в новолуння бажання і цілі мають більше шансів на успішне здійснення.

Фахівчиня поділилася потужним ритуалом на активізацію грошового потоку на Молодик, який є одним з її найулюбленіших.

Грошовий ритуал на Молодик у серпні 2024 (Фото: freepik.com) 

Що за ритуал і що для нього потрібно

  • Робити цей ритуал необхідно в перший час нового місяця.
  • Потрібні будуть кілька монет, миска з водою та свіча.
  • Запаліть свічу і поставте її поруч з мискою. Киньте монети у воду, промовляючи: "Як Місяць росте, так і моє багатство зростає".
  • Уявляйте, як ваші фінансові можливості збільшуються.
  • Залиште монети у воді на всю ніч під світлом новолуння, а на ранок витягніть їх і покладіть в гаманець або в те місце, де зберігаєте гроші.
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