Мощная магнитная буря накрыла Землю: сколько она продлится

Сильнейшая магнитная буря самых высоких красных уровней накрыла Землю на выходных. Ее воздействие продлится еще несколько дней и это может привести к ухудшению самочувствия.

Что известно об этой магнитной буре и сколько она продлится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро распространяются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют магнитными или солнечными бурями.

Все магнитные бури различают по уровням и мощности, ученые классифицируют их по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это слабые колебания, почти незаметные.

Все бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Чем выше К-индекс, тем буря сильнее и ее последствия могут влиять на жизнедеятельность человека. Такие бури могут нарушать работу источников связи* радиочастоты, GPRS, сотовые вышки, спутники. При бурях свыше К-индекса 7 могут быть полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня с К-индексом накрыла Землю еще 21 марта. На выходных уровень этой бури повысился до критического К-индекса 9.

В понедельник над Землей бушует буря красного уровня с К-индексом 8. Во вторник, 26 марта, буря станет слабее, но ее уровень будет на уровне К-индекса 5.

Только в среду, 27 марта, геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.

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Влияние магнитной бури на человека

Существует немало различных исследований, которые подтверждают взаимосвязь между самочувствием человека и интенсивными магнитными бурями. В такие дни значительно больше жалоб на ухудшение самочувствия, больше обращений к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Мигрень

Головная боль

Проблемы со сном - бессонница, сильная сонливость

Туман в голове

Головокружение

Нарушение концентрации

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышенная тревожность

Агрессия

Обострение хронических болезней

Ломота в костях

Но самую большую опасность такие магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что значительно повышает риск развития рака.

Как уберечь свой организм

Медики обычно дают на дни магнитных бурь общие рекомендации. Выполнение этих советов позволит пройти дни магнитных бурь без особых последствий.