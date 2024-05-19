"Поцелованные" счастьем: эти родинки на теле и лице приносят удачу
Родинки на теле и лице не всегда бывают "злыми" или опасными. Некоторые никак не вредят человеку. А есть и такие, которые, по мнению эзотериков, приносят счастье и привлекают удачу. Таких всего 10.
Что означают родинки на лице, руках или ногах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Knowinsiders, сайт Министерства здравоохранения Украины.
Какие родинки приносят удачу
Некоторые люди верят, что родинки - это не просто пигмент на теле. Считается, что они могут быть так называемыми "метками", "поцелуем счастья". И речь идет о таких 10 родинках:
- "пикантная" родинка на ягодицах - ее замечают на себе артисты, успешные и творческие люди, которые могут стать известными
- родинка на ступне - "метка" человека, который никогда не будет счастлив, если откажется от приключений и путешествий
- "точка" по центру лба - такая родинка есть у человека, которому часто везет, он легко преодолевает препятствия и притягивает к себе деньги
- родинка под пупком - такая "точка" может свидетельствовать о том, что человек будет счастлив в браке, построит крепкую семью и не будет страдать от одиночества.
- родинка под мышкой - ее называть "меткой" богача, ведь она якобы появляется у тех, кто зарабатывает много денег, а к этому еще и строить крепкие отношения
- "точка" под губой - может говоорить о сильном и очень решительном человеке, который умеет работать и никогда не испытывает проблем из-за невнимательности
- родинка на колене - она якобы есть только у тех, кто умеет считать собственные деньги и никогда не окажется в нищете
- родинка по центру подбородка - такая "точка" может свидетельствовать о том, что человек добьется успеха и реализует себя в зрелом возрасте, а не в молодости
- родинка на ладонях - "признак" умного и мудрого человека, который никогда не останется без счастья и денег
- родинка на макушке - ее якобы "получают" те, кому судьба решила подарить шанс на счастье еще при рождении.
Какие родинки приносят счастье (иллюстрация: freepik.com)
Не забывайте о здоровье - какие родинки нужно показать врачу
Существует несколько признаков того, что вам нужно обратиться к специалистам. Среди них:
- изменение размера, формы или цвета
- зуд, боль или кровотечение
- образование корки
- появление новых родинок, особенно если они темные или необычной формы.
Важно помнить, что родинки нужно регулярно осматривать. А если вы замечаете какие-то изменения - отправляйтесь к врачу.
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