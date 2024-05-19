"Поцелованные" счастьем: эти родинки на теле и лице приносят удачу

Родинки на теле и лице не всегда бывают "злыми" или опасными. Некоторые никак не вредят человеку. А есть и такие, которые, по мнению эзотериков, приносят счастье и привлекают удачу. Таких всего 10.

Что означают родинки на лице, руках или ногах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие родинки приносят удачу

Некоторые люди верят, что родинки - это не просто пигмент на теле. Считается, что они могут быть так называемыми "метками", "поцелуем счастья". И речь идет о таких 10 родинках:

"пикантная" родинка на ягодицах - ее замечают на себе артисты, успешные и творческие люди, которые могут стать известными

родинка на ступне - "метка" человека, который никогда не будет счастлив, если откажется от приключений и путешествий

"точка" по центру лба - такая родинка есть у человека, которому часто везет, он легко преодолевает препятствия и притягивает к себе деньги

родинка под пупком - такая "точка" может свидетельствовать о том, что человек будет счастлив в браке, построит крепкую семью и не будет страдать от одиночества.

родинка под мышкой - ее называть "меткой" богача, ведь она якобы появляется у тех, кто зарабатывает много денег, а к этому еще и строить крепкие отношения

"точка" под губой - может говоорить о сильном и очень решительном человеке, который умеет работать и никогда не испытывает проблем из-за невнимательности

родинка на колене - она якобы есть только у тех, кто умеет считать собственные деньги и никогда не окажется в нищете

родинка по центру подбородка - такая "точка" может свидетельствовать о том, что человек добьется успеха и реализует себя в зрелом возрасте, а не в молодости

родинка на ладонях - "признак" умного и мудрого человека, который никогда не останется без счастья и денег

родинка на макушке - ее якобы "получают" те, кому судьба решила подарить шанс на счастье еще при рождении.

Какие родинки приносят счастье (иллюстрация: freepik.com)

Не забывайте о здоровье - какие родинки нужно показать врачу

Существует несколько признаков того, что вам нужно обратиться к специалистам. Среди них:

изменение размера, формы или цвета

зуд, боль или кровотечение

образование корки

появление новых родинок, особенно если они темные или необычной формы.

Важно помнить, что родинки нужно регулярно осматривать. А если вы замечаете какие-то изменения - отправляйтесь к врачу.