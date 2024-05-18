Только в таком кошельке всегда будут деньги: какие цвета - магнит для богатства
Считается, что определенные цвета якобы способны привлечь богатство и успех. И обычно это касается кошельков, ведь именно они "хранят" деньги.
Какой кошелек притягивает богатство, а также какие цвета - настоящие магниты для денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Gazeta.ua, "33 канал".
Каким должен быть цвет кошелька
Существует несколько наиболее распространенных вариантов, каждый из которых способен по-разному повлиять на достаток. Среди них:
- коричневый цвет - притягивает деньги и стабильность, подходит тем, кто ищет баланс
- черный цвет - такой кошелек может помочь контролировать расходы, забыть о финансовых проблемах и не страдать от нищеты
- красный цвет - он о силе, агрессии и жажде, такие кошельки следует выбирать храбрецам, которые хотят много денег и счастья, но понимают, что иногда бывает несладко.
Если же вы ищете кошелек, который принесет немало денег, присмотритесь к вариантам зеленого цвета, он может защитить даже от воров. Также удачными и счастливыми называют золотые, серебряные, желтые и земляные оттенки.
Но есть и цвета, приносящие неудачу. Если вы не хотите, чтобы ваш кошелек постоянно был пустым, откажитесь от синих и голубых оттенков.
Каким должен быть кошелек, чтобы притягивал деньги (иллюстрация: РБК-Украина)
Как выбрать счастливый цвет по дате рождения
Есть еще один метод, благодаря которому можно подобрать цвет счастья и богатства. В этом вам поможет последняя цифра года вашего рождения. Если вы появились на свет в 1978 году - то ваша цифра - 8. Ищите ее в списке ниже:
- 0 и 1 - металл, выбирайте белые или серебристые кошельки
- 3 - вода, вам подойдут сиреневые, черные и синие цвета
- 4 и 5 - дерево, присмотритесь к зеленым и "растительным" цветам, даже к коричневому
- 6 и 7 - огонь, выбирайте яркие красные, оранжевые и желтые кошельки
- 2, 8 и 9 - земля, вы можете приобрести золотистый, кремовый, желтый и даже красный кошелек.
К слову, недавно мы называли номера квартир, притягивающих счастье и богатство.
Кроме того, ранее стало известно, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.