9 секретов долголетия 106-летней женщины из простого села, которая украсила обложку Vogue

Не так давно звездой обложки Vogue стала 106-летняя женщина Апо Ванг-Од. Известна она также как Мария Оггей - женщина является выдающейся тату-мастерицей. Апо стала самым старшим человеком, когда-либо попадавшим на обложку легендарного глянца.

О секретах долголетия знаменитой долгожительницы и ее настоящей страсти читайте дальше в материале Styler.

Апо Ванг-Од на обложке Vogue (фото: instagram.com/voguephilippines)

Что известно о 106-летней тату-мастерице

Ванг-Од обитает в горном поселке Бускалан в филиппинской провинции Калинга. Она является настоящей местной знаменитостью, ведь, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор работает мастером татуажа.

Кроме того, она является последней представительницей народа бутбут из племени Калинга и старейшей мамбабатокой - традиционной татуировщицей.

Уже более 80 лет к женщине приезжают клиенты со всего мира, преодолевая километр за километром полное бездорожье. Она с радостью принимает всех желающих, ведь ее талант и фирменный геометрический дизайн татуировок могут оценить только настоящие ценители.

Апо Ванг-Од в журнале Vogue (фото: instagram.com/voguephilippines)

В чем заключается "натуральная" техника татуировок

Женщина работает по древнейшей "натуральной" (ручной) технике нанесения рисунка, которой ее еще в подростковом возрасте научил отец.

В кожу рисунок вбивается с помощью специальной бамбуковой палочки, на которой размещен шип от дерева помело. Для нанесения рисунка используются угли и вода.

По словам мастерицы, татуировка - целая наука.

"Нанесение рисунка на тело - как родимое пятно. Оно меняет судьбу. Тату - личное дело каждого. Оно не делает человека плохим. Плохого человека делает лишь нехорошее сердце", - сказала она в интервью Vogue.

На коже тысяч людей женщина отпечатывает, в частности, символы своего племени, символизирующие силу, храбрость и красоту.

Ванг-Од известна далеко за пределами Филиппин (скриншот из видео/Drew Binsky)

Секреты долголетия 106-летней мастерицы

Несмотря на солидный возраст, новоиспеченная модель ведет достаточно активный образ жизни.

Она не только создает феноменальные татуировки, но и хозяйничает, заботится о детях, прогуливается по селу и даже иногда выезжает за его пределы.

Опекун и племянница женщины Эстелла Палагдао поделилась с изданием Philstar основными секретами долголетия своей родственницы.

Органическая диета

Долгожительница питается преимущественно органической пищей - рисом, бобовыми и другими овощами, выращенными ее семьей. При этом в них содержится минимальное количество химикатов.

Ограниченное потребление мясных и рыбных продуктов

Ванг-Од практически вегетарианка. Мясо или рыбу она потребляет нечасто и небольшими кусочками. При этом готовятся эти блюда с маленьким количеством соли.

Регулярное пребывание на открытом воздухе

Женщина большую часть дня может находиться на улице. Учитывая, что ее поселок расположен в горах, дышит она свежим воздухом, а не загрязненным, как в городах.

Чистая вода

Каждый житель поселка с детства привык к чистой воде, текущей с высоких гор в ручьях и реках. Ее часто используют в обиходе и для питья.

Отсутствие вредных привычек

Отсутствие крупных городов и цивилизации рядом защищает местных жителей от таких соблазнов как курение, регулярная выпивка или наркотики.

Физические упражнения и нагрузки

Модель-рекордсменка активно участвует в жизни семьи. Она кормит животных, возится на огороде, делает все необходимые домашние дела и заботится о других.

Ручной труд

С самого детства и почти до 80 лет Ванг-Од работала на рисовых полях. Даже сейчас, когда нет тату-клиентов, она не гнушается работать на земле.

Регулярные прогулки

Она по меньшей мере раз в неделю ходит в деревню за покупками. При этом женщина проходит горные ручьи и рисовые поля. Это хорошо влияет на сердце.

Поиск радости в простых вещах

Когда филиппинка была юной, красота женщины племени определялась количеством татуировок на ее теле. Однако впоследствии женщины открыли для себя секрет макияжа.

Любимыми для Ванг-Од стали красные помады, всегда делавшие ее счастливее.

Апо Ванг-Од с внучатой племянницей (фото: instagram.com/voguephilippines)