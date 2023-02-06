Ловите секреты долголетия от карпатского целителя и их научное обоснование

Жители Карпат отличаются особенно крепким здоровьем и продолжительностью жизни почти до 100 лет. Конечно, свежий воздух и экологичные продукты способствуют этому. Но, кроме того, еще и нужно знать несколько секретов, которые способствуют долголетию.

Народные рецепты долголетия с научной основой

"Ученые мира исследуют жизнь долгожителей в так называемых Голубых зонах мира: что эти люди едят, пьют, как живут. Карпаты - также можно отнести к Голубым зонам: во многих семьях есть родственники, переступившие 90+ и 100-летний рубеж и живут активной жизнью", - рассказывает эксперт.

Скиталинская отмечает, что украинцам более близки пищевые традиции Карпат, чем полуострова Окинава, потому что для нас не традиционно употреблять водоросли, куркуму, батат, но привычны такие продукты как капуста, свекла, картофель, зерновые, семена, орехи.

"Убеждена, что феномен карпатского долголетия еще будут изучать ученые, а пока - вот вам рецепт хлеба от карпатского целителя, долгожителя Андрея Ворона, прожившего 104 года. Точных пропорций для хлеба он не указал. Можно добавить немного соли, но если есть склонность к гипертонии (повышение давления), то можно без соли. Выходят вкусные лепешки", - говорит диетолог.

Рецепт хлеба для ревматиков

От обычного дрожжевого хлеба следует отказаться. Зато готовить такой - отваренный в мундирах картофель натереть и смешать с мукой грубого помола и отрубями пшеницы. Добавить немного тертой моркови и сбрызнуть льняным маслом. Тесто раскатать на тонкие лепешки и выпекать на сковороде без жира.

Какая польза такого хлеба:

Низкий гликемический индекс за счет смеси сложных углеводов (картофельный охлажденный так называемый стойкий или резистентный крахмал). Устойчив этот крахмал к ферментам поджелудочной железы, поэтому достигает толстого кишечника, где им питаются самые полезные бактерии, которые защищают организм от огромного количества метаболических нарушений, а затем - от болезней и преждевременного старения.

Дополняют сложные углеводы отруби и обдирную муку: они так же не перевариваются пищеварительными ферментами и питают разные виды полезных бактерий.

Растворимая клетчатка моркови (пектин), действует как детоксикант, поглощая вредные вещества, а каротиноиды и полифенолы моркови имеют противовоспалительный эффект (инактивируют избыточное количество свободных радикалов), улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы (улучшают состояние эндотелия и уменьшают "налипание" холестерина) и метаболические эффекты (улучшают работу клеток печени и уменьшают накопление жира в них).

Растительное масло способствует выделению желчи, усвоению жирорастворимых фитонутриентов.

Такой хлеб не высокой калорийности, его полезно употреблять вместо обычного магазинного хлеба, если нет возможности выпекать собственный хлеб с большим содержанием отрубей или цельнозерновой муки.

Полезен для людей с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, дисбиозом кишечника, а также для любителей сладостей и всем остальным украинцам.

Продукты счастья от Андрея Ворона

"Чтобы быть здоровым, надо иметь здоровую натуру. И силу характера. Сделайте потребностью легкую "муштру тела" и духа хоть один час в день. Большинство недугов как приходят, так и проходят сами. Их одолевает наша крепкая природа, то есть работа, упражнения, терпеливость к холоду, голоду, жары, усталости, здоровый природный стол, живая вода. Чем больший напор мира на нас - тем больше надо годить здоровью. Зверь при этом спасается дракой или бегством. Человек - сознательными физическими и духовными упражнениями", - цитата из книги Мирослава Дочинца "Возраст и лекарство. Рецепты на всякую оздоровительную потребность от карпатского целителя Андрея Ворона".

Долгожитель поделился перечнем своих продуктов счастья: