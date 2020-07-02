Потопи і зсуви: українців попередили про загрозу нових повеней

Паводки в Україні (ілюстративне фото: flickr.com)

Рятувальники очікують підняття рівня води в річках у ряді регіонів

В Україні через негоду та сильні дощі очікується підйом рівня води на річках і водоймах у деяких областях. Рятувальники попереджають про можливе затоплення ряду населених пунктів.

Такі гідрологічні прогнози озвучили 2 липня у прес-службі ДСНС України.

Сьогодні ввечері та протягом завтрашнього дня на річках Закарпаття очікуються підвищення рівнів води до 1 метра. Ймовірно формування значного місцевого і схильного стоку з підтоплення понижених мiсць, особливо в населених пунктах; утворення локальних зсувів.

На Прикарпатті 3-4 липня на річках прогнозують підйом рівнів води до 1 метра вище сьогоднішнього рівня. Рятувальники додали, що в Івано-Франківській області при значних дощах можливе формування місцевого та схилового стоку.

3-4 липня на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) очікуються підйоми рівнів води до 1 метра над рівнями 2 липня. Є загроза при значних дощах формування місцевого та схилового стоку.

3 липня очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на річці Дністер поблизу села Маяки в межах 160-170 см над нулем поста. Це здатне привести до затоплення траси Одеса-Рені, городів та сільськогосподарських угідь в селі Яськи та місті Біляївка під Одесою. Вже сьогодні вода вийшла на заплаву та на низьких ділянках автодороги Одеса-Рені підійшла до полотна дороги.

У зв'язку з дощами 2 липня на річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води ще до пів метра. Можливо досягнення позначки затоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнiвському районі та річки Вижівка у Старовижiвському районі Волинської області.

Раніше ми писали про те, що синоптик попередила про небезпечну погоду, яка накриє Україну - зі шквалами, градом і смерчами.

Нагадаємо також, що в результаті повені в західній Україні залишаються підтопленими 12 населених пунктів.

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Автор: Володимир Костирін