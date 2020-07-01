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Експерт назвала причину потопу на Прикарпатті: не тільки вирубка лісів

STYLERЖиття    01.07.2020 - 10:31
Експерт назвала причину потопу на Прикарпатті: не тільки вирубка лісів
Паводок в Україні наробив багато біди (фото: facebook.com.MNSCHE)

Біда на Прикарпатті виникла не тільки через вирубку лісу

Масштабна повінь на Прикарпатті, яке принесла з собою багато біди, обумовлена не тільки вирубкою лісу. Паводок настав через те, що змінився клімат і випало багато опадів. Про це повідомила керуюча директор міжнародної неурядової екологічної організації 350.org у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко.

Річ у тому, що в Україні за три дні випала місячна норма опадів, що досить нетипово для цього регіону. Навіть якби не вирубали ліси, вони б все одно не втримали стільки води.

"Так, ліси поглинають вологу і дійсно стримують можливі паводки. Але це - в умовах традиційного для цієї зони характеру опадів. Однак поки мова йде про нетипове явище: місячна норма опадів випала за три дні червня. Ліси, навіть якщо б їх не вирубали, все одно не втримали б таку кількість води, і паводок був би неминучий", - розповіла Романко виданню "Апостроф".

Експерт відзначила важливий нюанс, що перед початком повені були руйнування доріг і дамб в Микуличині, Татарові, Ворохті, Яблуниці, які розташовані на території Карпатського національного природного парку, де вирубки не проводяться.

Головною причиною біди Романко вважає зміни клімату в результаті життєдіяльності людини.

"Людство підійшло до межі, коли видобуто з надр і спалено четверту частину вуглеводнів планети. Як наслідок - виділяється вуглець (СО2), який викликає парниковий ефект, а потім змінюється клімат. В цьому році вчені з Канади досліджували вміст вуглецю в повітрі за досить тривалий історичний період - 23 мільйони років. Виявилося, що на даний момент вміст вуглецю є рекордним. Науковою мовою - 412 частинок на мільйон. Або більш зрозуміло - 412 мл вуглецю в кубометрі повітря. Це критично, оскільки придатним для життя вважається рівень у 350 мл вуглецю в кубометрі повітря", - додала вона.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України паводок
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