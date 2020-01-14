ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потоп в Ocean Plaza: хто отримає компенсацію

STYLERПодії    14.01.2020 - 11:37
Потоп в Ocean Plaza: хто отримає компенсацію
Ocean Plaza залило окропом (колаж: РБК-Україна, фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Ocean Plaza сильно постраждав від прориву теплотраси

ТРЦ Ocean Plaza у Києві затопило окропом через прорив труби з гарячою водою, який стався в понеділок, 13 січня. В результаті події опіки отримали 9 осіб, які перебували в ТЦ, проходили повз, були в маршрутці - вона провалилася під асфальт. Хто зможе отримати компенсацію - в матеріалі Styler.

Крім того, постраждало багато автомобілів, оскільки гаряча вода залила дорогу біля торгово-розважального центру, а також парковку Ocean Plaza. Постраждав і сам ТРЦ - весь цокольний поверх був залитий гарячою водою.

Потоп в Ocean Plaza: хто отримає компенсаціюПотоп в Ocean Plaza: хто отримає компенсацію

Біля Ocean Plaza прорвало трубу з окропом (фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Відзначимо, що всі постраждалі отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. У КМДА вже заявили, що всі постраждалі від прориву труби зможуть отримати компенсацію.

При цьому рішення про виплату грошової компенсації буде прийматися по кожному окремому випадку. Про це розповів на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Буде також розглянуте питання виплати компенсацій власникам постраждалих від НП автомобілів. Спеціальна комісія обстежить авто і зробить відповідні висновки.

Потоп в Ocean Plaza: хто отримає компенсацію

Біля Ocean Plaza прорвало трубу з окропом (колаж: Telegram/Україна Зараз)

До речі, через НП в Києві буде перекрито рух по вулиці Антоновича на час ремонтних робіт. У КМДА назвали причиною прориву фізичну зношеність труб, які датуються 1978 роком.

У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza: проводяться ремонтно-відновлювальні роботи
Новини України трубопровод
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся