Потоп в Ocean Plaza: хто отримає компенсацію

Ocean Plaza залило окропом (колаж: РБК-Україна, фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Ocean Plaza сильно постраждав від прориву теплотраси

ТРЦ Ocean Plaza у Києві затопило окропом через прорив труби з гарячою водою, який стався в понеділок, 13 січня. В результаті події опіки отримали 9 осіб, які перебували в ТЦ, проходили повз, були в маршрутці - вона провалилася під асфальт. Хто зможе отримати компенсацію - в матеріалі Styler.

Крім того, постраждало багато автомобілів, оскільки гаряча вода залила дорогу біля торгово-розважального центру, а також парковку Ocean Plaza. Постраждав і сам ТРЦ - весь цокольний поверх був залитий гарячою водою.

Біля Ocean Plaza прорвало трубу з окропом (фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Відзначимо, що всі постраждалі отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. У КМДА вже заявили, що всі постраждалі від прориву труби зможуть отримати компенсацію.

При цьому рішення про виплату грошової компенсації буде прийматися по кожному окремому випадку. Про це розповів на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Буде також розглянуте питання виплати компенсацій власникам постраждалих від НП автомобілів. Спеціальна комісія обстежить авто і зробить відповідні висновки.

Біля Ocean Plaza прорвало трубу з окропом (колаж: Telegram/Україна Зараз)

До речі, через НП в Києві буде перекрито рух по вулиці Антоновича на час ремонтних робіт. У КМДА назвали причиною прориву фізичну зношеність труб, які датуються 1978 роком.