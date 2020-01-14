У КМДА роз'яснили, як відбуватимуться компенсації потерпілим від прориву труби

Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

Щодо кожного випадку комісія розбиратиметься окремо

Рішення про виплату компенсацій потрепілим внаслідок прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві буде ухвалюватися по кожному випадку окремо. Про це сказав заступник глави Київськоій міської держадміністрації Петро Пантелеєв, передає РБК-Україна.

Також під час брифінгу ввечері у понеділок, 13 січня, він зазначив, що буде розглядатися питання про компенсації власникам автомобілів, які отримали пошкодження.

"Будемо із кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", - сказав Пантелеєв.

На запитання журналістів, як вирішуватиметься питання відшкодування щодо машин, які були пошкоджені внаслідок прориву заступник глави КМДА додав: "Буде обстеження пошкоджень і буде комісія, яка робитиме висновки".

Нагадаємо, на час ліквідації наслідків прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві буде перекрито дорогу по вул. Антоновича. Дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.

Зазначимо, 13 січня внаслідок прориву труби по вул.Антоновича, 176, до лікарень столиці доправили 9 постраждалих із опіками.