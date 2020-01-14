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На час ліквідації аварії біля Ocean Plaza перекриють дорогу 

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 00:02
На час ліквідації аварії біля Ocean Plaza перекриють дорогу 
Фото: місце прориву труби (facebook.com/e.opanasenko)

На дорозі повністю знімуть асфальт

На час ліквідації наслідків прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві буде перекрито дорогу по вул. Антоновича. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.

"Ця ділянка дороги буде перекрита. Буде опрацьовано маршрут об'їзду транспорту загального користування і приватного транспорту. План об'їзду буде розміщений в ЗМІ", - заявив Пантелеєв.

Також в "Київтеплоенерго" додали, що на аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.

"Тут буде асфальт знято, буде розрито весь ґрунт - щоб не було порожнин. Метрів 200-300 покриття. Буде знята вся вся дорога і там, де вода затікала до "Ашану", - сказав головний інженер "Київтеплоенерго" Юрій Паливода.

Пантелеєв уточнив, що "буде знято стільки, скільки буде необхідно для ліквідації пошкодження".

"У залежності від того, який обсяг робіт треба буде виконувати і яку довжину труби треба буде міняти", - сказав він.

Опубліковано КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Понеділок, 13 січня 2020 р.

Нагадаємо, у КМДА зазначили, що причиною прориву труби, який стався ввечері 13 січня у Києві біля Ocean Plaza, стала фізична зношеність мережі.

Як уточнили у "Київтеплоенерго" та у Київській міській державній адміністрації, внаслідок прориву труби по вул.Антоновича, 176, до лікарень столиці доправили 9 постраждалих із опіками.

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Новини України трубопроводOcean Plaza
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