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У президента назвали причину необхідності проведення земельної реформи

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 03:10
У президента назвали причину необхідності проведення земельної реформи
Фото: Роман Лещенко (AgroPortal)

Землю передадуть громадам в рамках реформи децентралізації

Необхідність проведення земельної реформи полягає в реалізації реформи децентралізації. Про це заявив представник президента з питань земельної реформи Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Завдяки цьому, за словами Лещенка, частина землі державної власноті буде передана місцевим громадам.

"Чому земельне питання сьогодні надважливе для нашої країни? Воно важливе в першу чергу з точки зору реформи децентралізації органів місцевого самоврядування. Президент в контексті земельної реформи первинно хоче реалізувати те, що земля, яка перебуває сьогодні у державній власності, і розпоряником якої є Держгеокадастр...президент вважає, що сьогодні будь-який орган, держава не є ефективним власником... 28 років незалежності довели нам цей факт", - сказав Лещенко.

Він додав, що в наявності для продажу Україна має на сьогодні 7 мільйонів 600 тисяч гектарів державної землі.

"Це та земля, яка залишилась. Ми хочемо передати її громадам. Ми хочемо не розпродати, а передати в громади. Тому що люди на місцях краще знають", - підкреслив Лещенко.

Нагадаємо, за словами Лещенка, за роки мораторію на продаж землі у приватні руки із державної власності було виведено близько 3 мільйонів гектарів землі.

Також зауважимо, що за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тисяч гектарів. Також обговорюються варіанти більш суттєвого зменшення.

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