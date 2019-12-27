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У Києві "швидка" відмовилася їхати на виклик: деталі скандалу

STYLERЖиття    27.12.2019 - 13:31
У Києві "швидка" відмовилася їхати на виклик: деталі скандалу
У Києві "швидка" відмовилася їхати до людини (фото: РБК-Україна)

У Києві медики швидкої допомоги відмовляися їхати на виклик

У Києві швидка допомога відмовилася приїхати на виклик на Центральний залізничний вокзал. Там чоловікові стало погано і він з судомами впав на землю. Небайдужі люди стали викликати 103, але медики їм відмовили. Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла Ольга Горб. Вона в деталях описала ситуацію.

"Я викликаю 103....Піднімають трубку, кажу: "Чоловік, напад, центральний ж/д вокзал.. Мене перебивають і чую у відповідь: "Ми виклики на центральний ж/д вокзал не приймаємо, шукайте медпункт вокзалу". І в трубці гудки..... Що????? Швидка допомога не приймає виклик?????" - здивувалася Ольга Горб.

За словами жінки, свідкам довелося терміново шукати медпункт. У той же час на місце інциденту підійшли троє патрульних. Але вони повідомили, що у них немає зв'язку з медиками вокзалу.

На щастя, з другого разу співробітники лінії 103 все ж прийняли виклик. Але на місце НП прийшли медики, які працюють у медпункті вокзалу. За словами Горб, вони почали одягати тонометр на одяг потерпілого, а ще попросили посадити його на стілець, не перевіривши, чи не пошкоджений хребет у чоловіка.

"Чоловікові з нападом неймовірно пощастило з проходячим повз хлопцем зі спортивною статурою. Він точно знав, як надавати долікарську допомогу", – резюмувала автор посту.

Користувачі мережі відреагували на інцидент на вокзалі.

  • Точно підмічено "роблять вигляд відсутності".... Причому більшість.
  • Цікаво, деф хоч десь є на центральному вокзалі? а то ж може бути ситуація, що спітнієш реанімувати, скоряк не їде і шо...

У Києві &quot;швидка&quot; відмовилася їхати на виклик: деталі скандалуСкріншот коментарів

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