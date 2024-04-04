Потап стал исполнителем "российского ретро": в какой скандал певец попал на этот раз

Украинский музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) снова очутился в центре скандала. На этот раз из-за афиши своего концерта в Германии.

Что снова случилось с украинским репером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение блогера Богдана Беспалова.

13 апреля в немецком городе Билефельд должен пройти концерт украинского репера Алексея Потапенко (Потапа), который, несмотря на полномасштабную войну, остается за границей.

Известно, что Потап на шоу собирается петь старые хиты "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi. И все бы ничего, но есть два веских "но".

Первое – на афише украинский артист презентован как представитель "Русского ретро". По словам Беспалова, афиша всегда утверждается с менеджментом и самим артистом, поэтому Потап не мог не знать о презентации себя как "артиста русского ретро".

Второе, на что обратил внимание блогер - на афише нет никакого намека на благотворительную основу концерта, хотя обычно артисты, делая мероприятие с целью собрать деньги на ВСУ или любую другую помощь Украине и украинцам, указывают эту информацию.

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"В своем Инстаграмм артист часто говорит, что прославляет Украину на весь мир. Пожалуй, "русское ретро" один из действенных инструментов Потапа?.. Алексей за годы полномасштабного вторжения настолько себя зарыл с точки зрения репутационных зашкваров, что инцидент с афишей ставит жирную точку в прозрачности его проукраинских намерений и репутации", – выразил свое мнение Беспалов.

Он добавил, что жаль, что есть ряд медийных людей, которые за период полномасштабной войны так и не поняли, не изменились, не почувствовали боль своего народа.

Реакция Потапа

Стоит отметить, что Потап уже отреагировал на разгоревшийся из-за его афиши скандал. Он записал видео и разместил его на своей странице в Instagram.

Артист отметил, что это была ошибка со стороны организаторов, текст афиши был не согласован и сейчас уже работают над исправлением. Также он извинился перед всеми, кто возмутился из-за текста на афише.

"Справедливо, это факт. Это людской фактор и я не единственный, кто попадал в такую ситуацию", - сказал Потап.