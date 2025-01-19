Потап ответил, когда вернется в Украину

Так, артист недавно отправился в США, где весной планирует провести концертный тур.

В своих соцсетях он поделился фото из аэропорта и рассказал о своей поездке в Америку.

"Я лечу в США. Угадайте почему?", - обратился к фолловерам Потап.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Один из пользователей сети под постом рэпера поинтересовалась у него, почему он находится не на родине, где продолжается российско-украинская война.

Артист ответил, что уже возвращался домой, намерен приехать еще раз, но потом снова поедет за границу.

"Был, вернусь, потом снова поеду", - ответил рэпер.

Скриншот

Напомним, что на момент начала полномасштабного вторжения России Потап вместе с женой Настей Каменских и их матерями находился в Барселоне. В Украину он вернулся только через семь месяцев.

Хотя впоследствии артист показывал "контракт добровольца теробороны", сейчас он продолжает работать за рубежом.