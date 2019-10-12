Потап з сином стануть ведучими Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 (Колаж РБК-Україна)

Новий випуск Танців з зірками 2019 проведе Потап з сином Андрієм

У восьмому ефірі Танців з зірками 2019 уже за традицією з'явиться новий ведучий. Але в цей раз зустрічати учасників на балконі буде відразу дві людини - репер Потап і його син Андрій.

Цей ефір буде унікальний і тим, що він пройде під гаслом "Битви за життя". Це означає, що учасники будуть виконувати тільки танці з бальної програми. Крім того, ефір залишать одразу дві пари, оскільки в попередньому випуску з шоу не пішов ніхто.

Рішення, хто з них пройде далі, будуть приймати судді, до яких на цей раз приєднається легенда проекту, балетмейстер і Народний артист Григорій Чапкіс. Саме він був одним з членів журі у перших трьох сезонах "Танців з зірками" в далеких 2006 і 2007 роках.

Зіркова сім'я Олексія і Андрія Потапенка будуть підтримувати учасників і першими дізнаються про оцінки суддів.

Потап з сином Андрієм (Instagram)

"Звичайно, я хвилююся, тому що в цей вечір на мене буде дивитися вся країна. Велика відповідальність - перебувати на одному балконі з такими зірковими учасниками! Можна і розгубитися... Впевнений, ефір пройде відмінно, адже в мене така підтримка", - розповів Андрій.

У свою чергу, Потап підтримав сина і додав:

"Незважаючи на свій юний вік, Андрій - хлопець професійний і підготований: він вже був ведучим великих концертів і заходів... А знаючи веселий і легкий характер мого сина, наше вміння говорити і досвід, я впевнений, вийде цілих два класних Потапа на балконі".

Крім забавних жартів, які так люблять телеглядачі каналу, Потап підготував для шанувальників шоу сольний виступ з ліричною піснею "CHINA".