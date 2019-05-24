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Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала "животик". Фото

STYLERЖиття    24.05.2019 - 19:45
Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала "животик". Фото
Наталія Горова разом з Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Прийомна дочка Потапа Наталія Горова натякнула на вагітність

Прийомна дочка Потапа, яка є старшою дочкою колишньої дружини Олексія Потапенка, заінтригувала знімком з "вагітним" животом. 22-річна Наталія Горова в Instagram показала фото з кругленьким животом і зазначила, що це занадто особисте, і вона не хоче обговорювати це.

ЗМІ вже повідомили про те, що Наталя нібито чекає малюка, але дівчина може бути просто пожартувала і спеціально надула живіт.

Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала &quot;животик&quot;. ФотоПотап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала &quot;животик&quot;. Фото

Прийомна дочка Потапа продемонструвала "вагітний" живіт (скріншот з Instagram)

Варто зазначити, що Наталія також була запрошена на весілля Потапа і Насті Каменських, на якому вона тримала в руках келих шампанського. Це наводить на думку, що вона не вагітна, якщо вживає алкоголь.

Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала &quot;животик&quot;. Фото

Скріншот з Instagram

Крім того, на торжество Наталя прийшла в облягаючому одязі, який відкривав її живіт. При цьому видно, що у неї підкачаний живіт та тонка талія.

Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала &quot;животик&quot;. ФотоПотап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала &quot;животик&quot;. Фото

Прийомна дочка Потапа Наталія Горова на весіллі (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Нагадаємо, що на весіллі Потапа і Насті Каменських гуляли тільки зірки українського шоу-бізнесу. При цьому деякі представили російського шоу-бізу навіть не знали про це весілля.

Ми також писали про те, що колишня дружина Потапа Ірина Горова прийшла з новим бойфрендом на його весілля. При цьому деякі користувачі мережі стверджують, що поява екс-дружини Потапа на торжестві принизило її.

Раніше повідомлялося, що молодята орендували всю територію ресторану, яка посилено охоронялася, а запрошені заїжджали тільки за списками.

Весілля Насті і Потапа: шанувальники помітили важливу деталь. Відео Перший танець і зіркові гості: подробиці церемонії Насті і Потапа. Відео
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