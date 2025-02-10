Потап впервые рассказал, как выехал из Украины во время войны: "Есть легальные способы"

Скандальный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, что думает про президента Украины Владимира Зеленского . Также он впервые рассекретил, как ему удается во время военного положения выезжать за границу.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Дудя.

Где был Потап 24 февраля 2022 года

Артист, который долгое время не комментировал, как он выехал во время войны из Украины, рассказал, что на момент начала полномасштабного вторжения находился в Мадриде вместе со своей супругой, певицей Настей Каменских.

"В Мадриде вместе с Настей. Мы писали песню для Настиного нового альбома", - отметил артист.

Затем он рассказал, что у него поменялись приоритеты и он стал больше времени уделять работе за границей.



Потап не раз выезжал за границу во время военного положения (скриншот с YouTube)

Как Потап выезжает за границу во время войны

В то же время на вопрос журналиста, как ему удается ездить за границу, будучи мужчиной призывного возраста, которые не имеет троих несовершеннолетних детей, Потап отметил, что "есть легальные способы".

"Все артисты украинские выезжают на концерты, гастроли. Есть разные Министерства, у нас разные виды профессий, которые имеют возможность выезжать. Есть легальный способ выезжать, у меня один из таких способов. Я выезжаю и приезжаю. Это сложная система достаточно", - рассказал одиозный артист.

На уточняющий вопрос Дудя, как это происходит, Потап ничего конкретного не ответил.

"Есть системы, есть способы, есть программы, я не знаю, как правильно сказать, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить официальное разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить часть бюрократическую. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предполагает, что я возвращаюсь, поэтому я и буду возвращаться", - рассказал рэпер.

Также он ответил, что помогает армии и волонтерам.

"Помогаю армии, помогаю волонтерам, помогаю медицинским организациям", - похвастался Потап.



Потап рассказал, как выехал во время войны за границу (скриншот с YouTube)

Скандалы с Потапом

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году одиозный артист не ряд попадал в скандалы: сначала так называемая запись в ТрО, которая позже не подтвердилась, затем выпуск песни о волонтерах, которая была воспринята неоднозначно украинцами.

Также Потап засветился во время выступления в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями и поразмышлял на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

В декабре 2024 года Потапенко раскрыл свое местонахождение и рассказал, чем занимается.