ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потап і Настя Каменських одружилися задовго до весілля: з'явився документ

STYLERПерсони    24.07.2019 - 11:45
Потап і Настя Каменських одружилися задовго до весілля: з'явився документ
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Виявляється, Потап і Настя Каменських одружилися ще в 2018 році

Потап і Настя Каменських розписалися за півроку до свого гучного весілля 23 травня 2019 року. Про це свідчить документ про реєстрацію шлюбу зіркової пари, який з'явився на сайті Lime.

Так, згідно з актового запису про укладення шлюбу №2960 від 18 жовтня 2018 року Олексій Андрійович Потапенко 1981 року народження і Анастасія Олексіївна Каменських 1987 року народження офіційно стали чоловіком і дружиною саме восени.

Потап і Настя Каменських одружилися задовго до весілля: з'явився документ

Документ, що свідчить про те, що Потап і Настя Каменських розписалися 18 жовтня 2018 року

За словами астрологів, про пару, яка одружилася 18 жовтня 2019 року, можна сказати - диваки. Подружжя неординарне, що і притягує їх один до одного. Найголовніше відносинах Потапа і Насті - довіра. За словами фахівців, закохані, які розписалися в цей день, будуть за життя захоплені громадськими проектами, допомагати оточуючим і один одному, а почуття ревнощів - це взагалі не про них.

Потап і Настя Каменських одружилися задовго до весілля: з'явився документ

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Зірки обіцяють Насті і Потапу швидке народження дитини. Але, правда, з появою на світ малюка зірковій парі "доведеться пожертвувати деякими захопленнями". На щастя, це не вплине на взаємини в парі - вони продовжать любити один одного і підносити різні романтичні і милі сюрпризи.

Нагадаємо, не так давно щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги.

В панчохах і боді: Каменських оригінально повідомила Потапу радісну новину "Сумую за тобою": Потап і Каменських зворушили трепетними зізнаннями в мережі
Новини України Настя КаменськихПотап
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся