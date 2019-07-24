Потап і Настя Каменських одружилися задовго до весілля: з'явився документ

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Виявляється, Потап і Настя Каменських одружилися ще в 2018 році

Потап і Настя Каменських розписалися за півроку до свого гучного весілля 23 травня 2019 року. Про це свідчить документ про реєстрацію шлюбу зіркової пари, який з'явився на сайті Lime.

Так, згідно з актового запису про укладення шлюбу №2960 від 18 жовтня 2018 року Олексій Андрійович Потапенко 1981 року народження і Анастасія Олексіївна Каменських 1987 року народження офіційно стали чоловіком і дружиною саме восени.

Документ, що свідчить про те, що Потап і Настя Каменських розписалися 18 жовтня 2018 року

За словами астрологів, про пару, яка одружилася 18 жовтня 2019 року, можна сказати - диваки. Подружжя неординарне, що і притягує їх один до одного. Найголовніше відносинах Потапа і Насті - довіра. За словами фахівців, закохані, які розписалися в цей день, будуть за життя захоплені громадськими проектами, допомагати оточуючим і один одному, а почуття ревнощів - це взагалі не про них.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Зірки обіцяють Насті і Потапу швидке народження дитини. Але, правда, з появою на світ малюка зірковій парі "доведеться пожертвувати деякими захопленнями". На щастя, це не вплине на взаємини в парі - вони продовжать любити один одного і підносити різні романтичні і милі сюрпризи.

Нагадаємо, не так давно щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги.